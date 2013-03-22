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Ekonomi

Boyner'in T-box'ı kapandı

Boyner Holding'in 'yaramaz çocuk' olarak konumlandırdığı sıkıştırılmış küçük paketlerden doğan hızlı moda markası T-box kapandı

22 Mart 2013 11:36

Boyner'in sıkıştırılmış kutusundan çıkarak büyük mağazacılığa geçiş yapan markası T-box sessiz sedasız piyasadan çekildi. Markanın tüm mağazaları tek bir hamlede kapatıldı.
 
Holdingin son 5 yılının iddialı yatırımlarından biri olan T-box'ın, fast fashion (hızlı moda) macerası kısa sürdü.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, markanın Türkiye genelinde açılan 20'ye yakın mağazası sessiz sedasız kapandı.

Giyim ürünlerinin küçük paketlere sığdırılması ile doğan eğlence odaklı T-box, Boyner'in yenilikçi gücünün simgesiydi. Para üstlerinin de üzerinde olduğu küçük sıkılaştırılmış paketli ürünlerden oluşan T-Box, birkaç yıl önce boyut değiştirerek büyük mağazacılığa geçiş yapmıştı.

'Yaramaz çocuk', teknolojik mağazaları ile sadece Türkiye'de değil dünya perakende sektöründe birçok ilke imza atarak H&M, Zara ve Mango gibi dünya markalarına rakip olmuştu.


İlk mağazasını 2011'de açtı


Boyner çatısı altındaki A&Y Marka Mağazacılık'a bağlı olan marka ilk mağazasını Sapphire'de açmıştı. 2011 yılında ardı ardına açtığı mağazalarla kısa sürede 20'ye yakın noktada yer alan T-box'ın 5 yılın sonunda A&Y Marka Mağazacılık'ın cirosunun yüzde 50'sini oluşturacağı açıklanmıştı.

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