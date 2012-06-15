Boyner'in kürtaj çıkışına Arınç'tan yanıt: Özensiz konuşuyor

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner'in kürtaj çıkışını sert bir dille eleştirdi. Arınç, Boyner için "Kendi kurumunu düşünmeden önemsiz konuşmalar yapıyor" dedi.

A Haber kanalına konuşan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'i özensiz konuşmakla "eleştirdi". Boyner, dün yapılan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında gündemdeki kürtaj tartışmalarına değinerek, "Tecavüzün doğal karşılanması rencide etti" demişti. Arınç'ın bu açıklamalarına Başbakan Yardımcısı Arınç'tan tepki geldi. Arınç, "Kendi kurumunu düşünmeden özensiz konuşmalar yapıyor" dedi.

Turgut Özal'ın ölümü üzerindeki şüpheler üzerine ise Arınç, "Özal'a otopsi yapılmamış olması soru işareti" ifadelerini kullandı.

Arınç, Başbakan Erdoğan'ın, "Hasretlik bitmeli" mesajını da değerlendirdi. Arınç, "Sayın hocaefendinin, artık Türkiye'ye gelmesinde hiç bir sakınca yok, yüzbinler gelmesini bekliyor. Gülen bir barış elçisidir" dedi.

Ümit Boyner ne demişti?

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, "Gündemde tartışılan kürtaj konusu, tecavüzün neredeyse doğal karşılandığını ihsas eden aşağılayıcı beyanlar yalnızca kadınları değil toplumun vicdan sahibi tüm kesimlerini rencide etmiştir, kırmıştır" demişti.

İşte o sözler

"Son zamanlarda kadının konumu, toplumsal hayatta layık görüldüğü yer, kadın söz konusu olduğunda kullanılan dil ve üslup en hafifinden ürkütücüdür. Anlaşılması zor bir duyarsızlıkla gündemde tartışılan kürtaj konusu, tecavüzün neredeyse doğal karşılandığını ihsas eden aşağılayıcı beyanlar yalnızca kadınları değil toplumun vicdan sahibi tüm kesimlerini rencide etmiştir, kırmıştır. Tüm araştırmalar kadınların iyi eğitimli olmadığı, iş gücüne katılmadığı ülkelerin küresel rekabette nal toplayacağına işaret ediyor. O zaman bu konuya değinmek de iş insanları olarak bizim görevimiz."