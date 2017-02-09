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Ekonomi

Boyner'den iki önemli karar

Boyner Grup, dün akşam hissedarlık yapısını açıkladı

09 Şubat 2017 12:57

Boyner Perakende’nin sermayesinin yüzde 346,6 artışla 257,7 milyon liraya çıkarılmasına karar verilirken, şirketin ana ortağı Boyner Holding’in ise şirkette yüzde 12’ye kadar pay satışı yapacağı belirtildi.

Boyner Grup’tan dün akşam yapılan açıklamaya göre, şirketin 57,7 milyon lira olan çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere yüzde 346,62 artırılarak 257,7 milyon liraya çıkarılacak.

Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmazken, yeni paylar nominal değer üzerinden kullandırılacak.

Şirketin ana ortağı konumundaki Boyner Holding, şirketin bedelli sermaye artırımına katılacak.

Açıklamaya göre Boyner Holding ayrıca, portföyünde yer alan Boyner Perakende paylarının, şirketin ödenmiş sermayesinin en fazla yüzde 12’sine kadar olan kısmının, Boyner Perakende’de mevcutta yüzde 30,7 hissedar konumundaki Mayhoola For Investments LLC de dahil olmak üzere, kurumsal yatırımcılara, karşılıklı mutabakata varılacak fiyat üzerinden satışı için görüşmelere başlanmasına karar verdi.

Hisse satışı Boyner Perakende’de yönetim kontrolü değişikliği meydana getirmeyecek. Holding buna ek olarak, ek olarak borçlanma, aktif satışı ve diğer benzeri kaynak yaratma çalışmaları için de şirket yönetimine yetki verme kararı aldı. Açıklamaya göre, Boyner Perakende’nin sürdürülebilir büyümesini desteklemek ve sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla alınan kararlar kapsamında ayrıca Boyner Perakende’nin Boyner Holding’den olan alacaklarının tamamı Mart ayı sonuna kadar nakden ödenerek kapatılacak.

Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan hissedarlık yapısına göre; mevcut durumda Boyner Holding, Boyner Perakende’de yüzde 54.8 hissedar konumunda bulunuyor.

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