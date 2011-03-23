Boyner'den eşine yanıt: Dik duracağız

T24 - Hazırlattıkları anayasa raporuyla tartışma yaratan TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, amaçlarının da bu olduğunutabu ve kogidilmesi , gerektiğini söyledi. rkuların üzerine Boyner, eşi Cem Boyner'den gelen soruya da NTV'de yanıt verdi.



Anayasanın değiştirilemez iki ve üçüncü maddesini tartışmaya açan TÜSİAD’ın anayasa raporunu, dernek başkanı Ümit Boyner NTV’de anlattı.



22 akademisyenin ortaya koyduğu, karşıt fikirlerin de yer aldığı raporla, Türkiye’deki tabuları ve korkuları tartışmaya açmayı amaçladıklarını belirten Boyner, dernek olarak akademisyenlerden 5 ana başlıkta fikir talep ettiklerini ve sonrasına karışmadıklarını söyledi.



Boyner, raporun açıklandığı toplantıda eşi Cem Boyner’in "dik durabilecek misiniz?" sorusuna da yanıt verdi ve "Dik duracağız" dedi.



Açıkladıkları raporla seçimler öncesi anayasa tartışması başlatan TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, Ana Haber’de Can Dündar’ın konuğu oldu.



Siyasi partilerden seçimler öncesi yeni anayasa vaatlerini açıklamalarını istediklerini belirten Boyner, "Biz de bu gündemi öne almak istedik. Olumlu ve olumsuz tepkiler geldi ama önemli olan tepkilerin olmasıydı" dedi.



Tartışmanın değiştirilemez maddeler üzerinden yürümesinin sakıncalı olduğunu ve amaçlarının farklı konuları tartışmak olduğunu söyleyen Boyner, raporun hazırlanış sürecini anlattı.



12 Eylül referandumu sonrası yola çıktıklarını, çağrılarına akademisyen, hukuk adamı ve kanaat önderinden oluşan 22 kişinin yanıt geldiğini, TÜSİAD olarak sadece konu başlıklarını belirlediklerini söyleyen Boyner, bunların da, "Nasıl bir anayasa olmalı, hangi ilke ve kurumlar olmalı, kimlikler, din ve vicdan özgürlüğü, kuvvetler ayrılığı" olduğunu söyledi.





'BU BİR ANAYASA PAKETİ DEĞİL'



22 kişinin, oluşturdukları platformda bu konuları tartıştığını söyleyen Boyner, "Ortaya çıkan bir anayasa paketi değil. Tartışılmasını istediğimiz 5 konu hakkında, fikir ayrılıkları ve birliktelikleri bardındıran bir rapor" dedi.



"Hiçbir şekilde 22 kişinin görüşüne müdahale etmedik" diyen Boyner, değiştirilemez maddelerin tartışmaya açılmasına gösterilen tepkilerle ilgili, "Eş koordinatörler Özbudun ve Tarhanlı hocalar, toplantılar esnasında 'acaba nasıl sade bir anayasa yazabiliriz' demişler ve bir tek cumhuriyet konusunu tutarak diğerlerinin konuşalabileceğine karar vermişler. Karşı çıkanlar da olmuş. Bu tartışılması gereken bir metin" ifadelerini kullandı.





'AMAÇ KALKINMIŞLIK FARKLILIKLARININ GİDERİLMESİ'



Metinde, konular hakkında karşıt fikirlerin de yer aldığını belirten Boyner, üniter devletin esnek hale gelmesi ve bu nedenle yaşanan bölünme korkusu hakkında da, "Burada önerilen, bölgesel kakınmışlık farklarının giderilmesi için yerel yönetimlere daha fazla yetki verilmesi. Sedace doğuyu ilgilendiren bir şey değil. Bölgeler arasında ekonomik farklılıklar varsa, yerel insiyatiflerin güçlendirilmesi gerekli; önerilen bu, federasyon kurulması değil. Yine korktuğumuz şey üzerinden olaya bakıyoruz" dedi.





EŞİNE YANIT: DİK DURACAĞIZ



Ümir Boyner, soru üzerine, raporun açıklandığı toplantıda, eşi, Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner’in açıklamalarına da değindi:



"Biz gerçekleri konuşmaya, doğruları anlatmaya devam edeceğiz. O da, duygusal bir şekilde, ‘gerçeklerle yüzleşmek kolay değil, uzun süredir halının altına süpürdüğümüz konular var ve sebatkar olmamız gerektiğinin” altını çizdi. Bu görev benim ve TÜSİAD’ı doğru ve ilkeli şekilde temsil etmeye çalışıyorum.



Bölünme korkusu önemli bir korku. Özgürlük dediğin zaman bölünme akla geliyor. O da, "Size bunu söyleyecekler, dik durabilecek misiniz?" dedi. Biz bölünmeden yana değiliz ve birarada huzur içinde yaşamanın yollarını arıyoruz. Türkiye’nin artık şehit vermemesini istiyoruz."



Boyner, "Yani dik duracaksınız"a da, kafasıyla 'evet' diyerek yanıt verdi.





