T24 - Yaklaşan seçimler öncesi konuşan TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, "Yüzde 10 seçim barajıyla temsil adaleti yara alır" dedi.



Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, Parlamentoda, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, Grup Başkanvekili Bengi Yıldız ve İstanbul Milletvekili Ufuk Uras ile bir araya geldi. Ümit Boyner, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, TÜSAD'ın 40. yılı dolayısıyla hazırlanan faaliyetlere ilişkin Meclis'te grubu bulanan partileri ziyaret ettiklerini belirtti. Seçimlerin yaklaştığını ve partilerin seçim bildirgelerini hazırlamaya başladığını ifade eden Boyner, TÜSİAD olarak, Türkiye'nin önünde çözülmesi gereken meseleleri özetleyen bir çalışmayı, 1 Mart itibariyle siyasi partilerle paylaşacaklarını ifade etti. Boyner, seçim bildirgelerini anlatmaları ve seçim programları konusunda kendileriyle bilgi alışverişinde bulunmaları için, ziyaret ettikleri siyasi partilerin temsilcilerini TÜSİAD'a davet ettiklerini söyledi.





"Anayasayı çalışmaya devam edeceğiz"



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Boyner, BDP'nin ''demokratik özerklik, iki dil, seçim barajı'' gibi konulardaki taleplerinin, TÜSİAD tarafından nasıl değerlendirildiğine ilişkin soru üzerine şöyle konuştu:



''Seçim barajıyla ilgili düşüncelerimizi daha önce de dile getirmiştik. Türkiye'de temsil adaleti, toplumun her kesiminin Mecliste temsil edilmesi çok önemli. Bu yüzden yüzde 10 barajının sorunlu olduğunu düşünüyoruz. Bunun indirilmesi gerektiğini defalarca söyledik. Özellikle de yeni anayasaya yürüdüğümüz bir süreçte, Meclis oluşurken, toplumun belli kesimlerinin yüzde 10 oy almayarak Meclisin dışında kalması, yeni anayasa sürecini iyi etkilemez diye düşünüyoruz. Temsil adaleti yara alır. Ama her halükarda anayasa'ı çalışmaya devam edeceğiz. Diğer konularda ise TÜSİAD olarak bireyin hak ve özgürlüklerini odağa alan, bireyle devlet ilişkisini, bireyi koruyacak şekilde düzenleyen yeni anayasanın peşindeyiz. Bunun tabii ki bir çok detayı olacaktır. Bizim de anayasa çalışmamız devam ediyor. Bu çalışmamazı bütün hatlarıyla Mart ayında açıklayacağız. Ama en önemli nokta, 21. yüzyıla uygun bir anayasa olması ve bireyi odağa koymasıdır.''



Boyner, ''iki dil talepleri de yeni anayasada değerlendirilebilir mi?'' sorusuna karşılık, ''En azından BDP'nin gündeme getirdiği konular da mutlaka anayasa içinde yer alacak. En azından onların bildirgesinde yer alacak. Toplumda da tartışılmalıdır diye düşünüyorum'' dedi.





"Paylaşmaya ihtiyaç var"



BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak da görüşmenin önemli olduğunu düşündüklerini, çünkü ülkede en çok, diyalog kurma, konuşma ve karşılıklı olarak politikaları paylaşmaya ihtiyaç bulunduğunu ifade etti. BDP olarak emeğin hakkını, çalışma yaşamında adalet duygusunu önemseyen bir parti olduklarını ifade eden Kışanak, bunun tek taraflı sağlanamayacağını bildiklerini, bu nedenle diyalogların yararlı olduğunu dile getirdi. Sosyal sorumluluk konusunun da önemli olduğunu belirten Kışanak, ''Herkesin, bulunduğu yerden sadece kendisine odaklanması da bu ülkenin sorunlarını çözümsüz bırakan temel handikaplardan birisidir. Sosyal sorumluluk, tüm sorunlara ilişkin duyarlılık göstermeyi gerektiriyor'' diye konuştu. Kışanak, tüm kesimlerin, sosyal sorumluluk duygusu içinde, doğrudan kendilerini ilgilendirmeyen konularda bile politika sahibi olmalarının ve dinlemek istemelerinin önemli olduğunu söyledi. Kışanak, seçim çalışmaları konusunda, topluma ilişkin tüm politikalarını TÜSİAD ile de paylaşmayı doğru bulduklarını sözlerine ekledi.





