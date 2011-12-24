-Boyner: ''Vekile maaş artışı şık olmadı'' İSTANBUL (A.A) - 24.12.2011 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, ''2012, ekonomik açıdan zorlu bir yıl olacak derken milletvekili maaş artış oranı pek şık olmadı'' dedi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki mesajında, TÜSİAD başkanlığına bir yıllığına tekrar aday olacağı için iyi dileklerini gönderenlere teşekkür eden Boyner, bir sonraki mesajında, ''2012 ekonomik açıdan zorlu bir yıl olacak derken milletvekili maaş artış oranı pek şık olmadı. Bari gerekçesini bilseydik'' yazdı.