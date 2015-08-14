Boyner ve Yıldız Holding'ten 80 milyon Euro'luk satış

Yıldız Holding ile Boyner Holding’in ortak olduğu Starcity Alışveriş Merkezi satılıyor. Yüzde 60’ı Murat Ülker’in başkanı olduğu Yıldız Holding’e, yüzde 40’ı Boyner Holding’e ait olan alışveriş merkezine 80 milyon euro değer biçildi. 46 bin metrekare kiralanabilir alanı olan alışveriş merkezine talip olan iki grup ise Rönesans ve Tahincioğlu. Rönesans Optimum, Kozzy ve Piazza, Tahincioğlu ise Palladium markalarıyla alışveriş merkezi yatırımı yaptı.

Satılıyor

Vatan gazetesinden Necla Dalan'ın haberine göre, Boyner Holding’in geçen yıl yabancı fonlardan gelen teklifleri değerlendirerek hisselerini satacağı söylenmişti. Boyner iddialar üzerine KAP’a, “Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.’nin bağlı ortaklığı BYN Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.’nin yüzde 40’ına sahip olduğu Starcity Alışveriş Merkezi’nin satışı ile ilgili olarak basında bazı haberler yer almıştır. Konuyla ilgili stratejik alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir” açıklamasını yaptı.

Acıbadem Akasya’dan çıktı

Yıldız Holding ise son dönemde gayrimenkul satışlarıyla gündeme geldi. Son olarak Yıldız Holding, Murat Ülker, Ahsen Özokur, Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ve Ülker Çikolata A.Ş., SAF Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinin yüzde 26.15’ine tekabül eden paylarını Rekabet Kurulu izni doğrultusunda Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Ali Raif Dinçkök’e devretti. İçinde Akasya Acıbadem AVM’nin de olduğu 1.8 milyar dolar aktifi olan Akasya Acıbadem Yeni Nesil Yaşam Kompleksi, SAF’ın önemli yatırımlarından biri... Perakende sektörü kulislerinde Starcity’nin satılmasında Ülker’in bu alandan çıkma isteğinin de etkili olduğu belirtiliyor.

Outlet konseptiyle 2010’da açıldı

Starcity Yenibosna’da 2010 yılında eski Altınyıldız fabrikası arazisinde faaliyete geçti. 134 bin metrekare toplam inşaat alanı, 46 bin metrekare kiralanabilir alanı olan Starcity’de 143 mağaza bulunuyor. Beymen Outlet, 5M Migros, LCC Waikiki, DeFacto, Mango Outlet ve Teknosa alışveriş merkezindeki markalar arasında... Outlet konseptiyle hizmet veren AVM’nin yıllık 5 milyon ziyaretçisi var.

Taliplerin de AVM’si var

Starcity’ye talip olduğu belirtilen Rönesans’ın da Tahincioğlu’nun da alışveriş merkezi yatırımları bulunuyor. Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin portföyünde İstanbul, İzmir ve Samsun’da hizmet veren Optimum, Kozzy ve Piazza isimli alışveriş merkezleri var. Tahincioğlu ise İstanbul ve Antakya’da Palladium markalarıyla alışveriş merkezi alanına yatırım yaptı.

Starcity’de ortak olan Murat Ülker ile Cem Boyner, ilginç bir twitter hikayesi ile gündeme gelmişti. Cem Boyner, United Biscuits satın alması için Ülker’e tebrik tweet’i atınca gazeteci Ersol Dede “Bana arkadaşını söyle sana kim olduğuru söyleyeyim” diye imalı bir tweet attı. Ülker bunun üzerine Dede ile bir fotoğrafını paylaşarak “Arkadaşım nasılsınız” cevabını vermişti.