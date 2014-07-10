Boyner ve Ülker Starcity'i satıyor

Boyner ve Yıldız Holding, Yenibosna’da ortak olarak 2010 yılında açtıkları Starcity’yi satmaya karar verdi. Fonlarla görüşmeler başladı.

Boyner Grubu’na fonlardan gelen teklif, Yıldız Holding’e de cazip geldi. İki ayrı fonla görüşmeler sürüyor. Starcity Outlet Center, yüzde 60 Yıldız Holding, yüzde 40 Boyner otaklığıyla Altınyıldız arazisinin üzerinde 2010 yılında açılmıştı. Hürriyet'ten Jale Özgentürk'ün haberine göre, Murat Ülker’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Merkür İnşaat’ın yapımını gerçekleştirdiği Starcity’nin 2013 yılı cirosu 58 milyon Euro. Yenibosna bölgesinin en başarılı alışveriş merkezlerinden biri olan Starcity’nin satışa çıkarılma nedenini Yıldız Holding yetkilileri şöyle açıkladı: “Boyner Grubu’na bazı fonlardan teklif gelmiş. Hisselerini satmak istediklerini söylediler. Gayrimenkul ve arazi, grubumuzun stratejik alanlarından biri olmadığı için teklif bize de uygun geldi. Satmaya karar verdik.”

47.300 metrekare kiralanabilir alanı bulunan ve halen 137 kiracının bulunduğu Starcity’nin kiracıları arasında 5 M Migros, Teknosa Extra, LCW, Beymen Outlet, Tekzen, Mango, Network, Fabrika, Koton, Adidas, Watsons gibi önemli markalar bulunuyor. Starcity, açıldığı dönemde Boyner Grubu Murahhas Azası Cem Boyner bu markaları ‘mükemmel karma’ olarak açıklamış ve biraraya gelebilmelerini ‘sattıkça ödeme’ gibi farklı kiralama yöntemi ile sağladıklarını açıklamıştı. Starcity’nin yönetimini üstlenen Jones Lang LaSalle’nin yatırımcılar için hazırladığı belgede alışveriş merkezine ait önemli bilgiler yer alıyor. Alışveriş merkezinde ortalama ciro artışının son üç yılda yüzde 15-20 arasında gerçekleştiği, 2014 yılı ilk çeyreğinde de artışın yüzde 20 civarında olduğu belirtiliyor.

5 milyon müşteri

Açıldığında 9 milyon müşteri bekleyen Starcity’nin yıllık ziyaretçi sayısı 5 milyon civarında gerçekleşti. Alışveriş merkezinin Avrupa yakasında kentsel dönüşümün en hızlı ilerlediği bölgede yer aldığı kaydedilirken bölgede inşaası süren ve tamamlanan 5 yıldızlı otellerin olduğu, 1 milyon nüfuslu Biokent ve Tema Park’ın da aynı bölgede olduğu vurgulanıyor.

Doluluk oranı yüzde 98’e çıktı

Alışveriş merkeziyle ilgili kiracı karmasının çok başarılı olduğu belirtilirken “Doluluk oranları 2010’da yüzde 90 iken 2013’de yüzde 98’e çıktı” bilgisi veriliyor. Ciro artışının piyasa ortalamasının üstünde olduğu Starcity genellikle AVM’lerde kiracı olan Boyner Grubu’nun ilk alışveriş merkezi projesiydi. Saf Gayrimenkul, Sağlam ve Merkür İnşaat şirketleriyle gayrimenkul alanında bulunan Yıldız Holding’in ise Anadolu Yakası’ndaki Akasya AVM’de ortaklığı bulunuyor.