Boyner ve Koç öğrencilerle yarışacak

T24- Hazal Özvarış



Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), genç nüfustaki yüksek işsizlik oranına karşı genç girişimciliği destekleyen "Bu gençlikte İŞ var" projesini tanıttı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Bilkent Üniversitesi öğrencileriyle birlikte hazırlanan projede gençler fikirleriyle yarışacak. Proje Koordinatörü TÜSİAD Üyesi Metin Akman, Boyner Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç gibi Türkiye'nin önde gelen iş adamlarının projenin rehberlik ayağında öğrencilerle birlikte yarışacaklarını ve işadamlarıyla öğrencilerin beraber sabahlayacaklarını söyledi.















İstanbul Swissotel'de gerçekleşen basın toplantısında TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, Proje Koordinatörü TÜSİAD Üyesi Metin Akman, ODTÜ Genç Girişimciler ve İşletme Topluluğu ile Bilkent Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Topluluğu'ndan öğrenciler katıldı.





İşsizliğe karşı girişimcilik





Türkiye'de işsiz genç nüfusun yüzde 20'leri aştığını hatırlatan TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, istihdamın sağlanabilmesi gençler arasında girişimciliğin yükselmesi gerektiğini belirtti. Boyner, gençlerle ortaklaşa yürütülen "Bu gençlikte İŞ var" projesi ile gençlerin "girişimcilik farkındalıklarının" artacağını ve Türkiye'nin en önemli sorunu olan işsizliğe karşı öneriler getireceklerini ileri sürdü.

Projeye göre, ODTÜ ve Bilkent Üniversitesi'ndeki öğrenci grupları iş fikirleri üretecek ve yarışacaklar. 28 Mart'ta yapılacak ön elemenin ardından öğrenciler, TÜSİAD rehberleriyle çalışıp fikirlerini geliştirecekler.





TÜSİAD'dan öğrencilere staj imkanı





Proje Koordinatörü Metin Akman, rehber olarak Boyner Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç gibi Türkiye'nin önde gelen işadamlarının öğrencilerle birlikte yarışacaklarını ve işadamlarıyla öğrencilerin beraber sabahlayacaklarını söyledi. 19 Mayıs'ta açıklanacak ödüllerin içeriği de öğrencilerle karşılıklı belirleniyor.

Öğrencilerin ödül olarak para istemediklerini belirten Proje Koordinatörü Metin Akman, öğrencilerin "tersine çok gururlu oldukları için kendileri ödül vermek istiyor" dedi. Buna göre, öğrenciler Yılın İstihdam Ödülü'nü kazanacak firmayı seçecek.



Şimdilik sadece ODTÜ ve Bilgi Üniversitesi'nin dahil olduğu projenin tüm Türkiye'ye yayılması planlanıyor. Projeyle birlikte, TÜSİAD üyesi firmalar üniversite öğrencilerine staj imkanı sağlayacak.





"Finansal kaynak yok ama sinerji olur"



Gazetecilerin "öğrencilerin girişimcilikleri için finans kaynağı hazırlandı mı?" sorusuna ise Proje Koordinatörü Akman "girişimcilik merkezi kuracağız" sözleriyle cevap verdi. Akman, "bu merkezin içeriğinin henüz net olmadığını ancak araştırıldığını" belirtirken Ümit Boyner, "girişimde en büyük sıkıntının sermaye kısmında yaşandığını ama rehberle verilecek eğitim sürecinde sinerji yaratılacağına inandığını" belirtti.





Yumurta atanlar yumurta satanlara mı dönüşecek?





Boyner, bir gazetecinin "yumurta atanları yumurta satanlara mı dönüştüreceksiniz?" sorusunu ise "gençlerin kendilerini ifade etmelerini ve örgütlenmelerini desteklediklerini, projenin sosyal girişimciliği de arttırmasını amaçladıklarını" belirtti, ancak "bu ayrıma cevap vermek istemediğini" söyledi.







T24- Hazal Özvarış





