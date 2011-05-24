-BOYNER ÜSLUPTAN YAKINDI ANKARA (A.A) - 24.05.2011 - Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Ümit Boyner, MHP'de kaset nedeniyle yaşananlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, ''Türkiye'deki işsizlik oranının nasıl aşağı indirileceğinin, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde sürekli büyüyen bir ekonomi olmasının tartışılması gerektiği bir seçim döneminde biz maalesef, bir seçim dönemini son derece seviyesiz bir tartışma ile geçiriyoruz'' dedi. Boyner, TÜSİAD'ın ''Bu Gençlikte İş Var'' Projesinin ödül töreninin çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kaset olaylarını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Boyner, ''Türkiye için kritik olduğunu düşündüğümüz yeni anayasa konusunun tartışıldığı, Türkiye'deki işsizlik oranının nasıl aşağı indirileceğinin, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde sürekli büyüyen ekonomi olması gerektiğinin tartışılması gerektiği bir seçim dönemini son derece seviyesiz bir tartışma ile geçiriyoruz. Bu üslup ve seviye bir tarafa kaset olayı ve siyasi gündeme bu şekilde kanun dışı çekimlerle müdahale edilme şekli gerçekten son derece can sıkıcı diye düşünüyorum'' değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'de ne olursa olsun hukuk devletine olan inancın devam etmesi ve adalet duygusunun zedelenmemesi gerektiğine işaret eden Boyner, ''Bütün bu gelişmeler ve bu seçim dönemi, yaşadığımız bu sıkıntılar, önümüzdeki dönem için iş dünyasını kaygılandırıyor diyebiliriz'' dedi. Boyner, konuyla ilgili ''tuzak'' ifadesini kullandığının belirtilmesine ilişkin de, ''Yani birkaç kere söylediler, bir kaset çıktı, bir kaset daha çıktı, daha çıkacak dendi. Resmen şantaj yapıldı, yani böyle bakarsak bir organizasyon var bunun içinde ve bunun mutlaka üzerine gidilmesi gerekli diye düşünüyorum'' şeklinde konuştu. Yapılan araştırmaları yeterli bulup bulmadığının sorulması üzerine Boyner, ''Hayır, yeterli görmediğim için zaten böyle bir tepki gösterdim'' yanıtını verdi. İstanbul'da iki belediyenin aynı zamanda danışmanlığını yapan bir kadının çok eşliliğin yasallaşmasını istediği hatırlatılarak, bu konuyu nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Boyner, bu soruya cevap bile vermek istemediğini, böyle bir şeyin laik Türkiye Cumhuriyetinde söz konusu olmayacağını düşündüğünü söyledi. Boyner, ağustos ayında internet kullanımına kısıtlama getirileceğinin anımsatılması üzerine de internet mevzuatı konusunda birkaç kere hem çalışma yaptıklarını hem de görüşlerini açıkladıklarını belirterek, şunları söyledi: ''Mevzuattaki boşlukların ve gri alanların giderilmesi lazım. Türkiye bugüne kadar çeşitli mevzuat eksiklikleri yüzünden yasaklamayı seçme yoluna gitti. Yasaklamak ve sansür hiçbir şekilde çözüm değil, çözüm bulmamız gerekiyor. Filtreleme konusunda çok değişik görüşler var. Yeteri kadar açık anlaşılabiliyor mu bilmiyorum, ama mutlaka halkın kendi iradesine, ailelerin kendi iradesine güvenmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Sansür o kadar zor bir şey ki, kimin sansür yaptığı, nereye kadar neyi sansürlediğini hiçbir zaman bilemeyiz. Onun için sansür diye bir kurum demokrasilerde çok zararlı olur diye düşünüyorum.''