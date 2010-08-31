Boyner: TÜSİAD rengini belli etmez

T24 - Başbakan Erdoğan'ın 'bitaraf olan bertaraf olur' şeklinde seslendiği TÜSİAD'ın Başkanı Ümit Boyner, yaptığı açıklamada, hiçbir vesayet altında oy vermeyeceklerini söyledi.





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'bitaraf olan bertaraf olur' sözlerini değerlendiren Boyner, ''Üyelerimiz istedikleri oyu vermekte serbesttir ancak oy rengini belli etmek TÜSİAD anlayışında yoktur'' dedi.



Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Ümit Boyner, Yazı İşleri Özel programında Ruşen Çakır ve Mirgün Cabas'ın sorularını yanıtladı.



Boyner, "Bir sivil toplum kuruluşunun oy rengi söylemesi, en azından TÜSİAD’ın anlayısında geleneklerinde pek rastlanmış birşey değil. Bu noktada, halk oylamasında tüm üyelerimiz istedikleri oyu vermekte serbesttir. Ayrıca, biz gönüllü bir sivil toplum kuruluşuyuz ve hiçbir vesayet altında da karar vermeyiz" şeklinde konuştu.





'TALİHSİZ BİR NİTELEME'



''Hiçbir sivil toplum kuruluşu hükümetle diyaloğunun kopmasını istemez'' diyen TÜSİAD Başkanı, bu tip ifadeleri ümit kırıcı olarak nitelendirdi. ^



Boyner, "'Sen bunu duyunca ne hissettin. Şirketlerine birşey olacak mı?' gibi şaka yollu da olsa yapılan imalar gerçekten çok düşündürücü.



Her açıdan talihsız bir nitelemeydi diye düşünüyorum. Akla çok hoş olmayan şeyler getirdi. Ben bunu tehdit olarak algılamadım ve o çok ileri gitmek olur. Ama, sivil toplumun çoğulcugulun yeşermesi gereken bir toplumda, bu tip ifadeler ümit kırıcı olabiliyor.



12 Eylül’de ne çıkarsa çıksın, Türkiye’nin vatandaşı devletten koruyan anayasa ihtiyacı ortadan kalkmış olmuyor" dedi.





YURT DIŞINDA LOBİ İDDİALARI



Ümit Boyner, hükümeti yurt dışında yıpratmak için lobi yapıldığı iddialarına da yanıt verdi: ''Türkiye'nin batılı anlamda bir demokrasiye kavuşması için en çok çaba harcayan kurumuz. Böyle bir şey düşünülemez.''





IMF VE 35 MİLYAR DOLAR



TÜSİAD Başkanı, "IMF'den 35 milyar doların özel sektöre aktarılması konusunda hükümete talepte bulunulduğu iddiaları hakkında da , "IMF anlaşmasını bir stand by olarak ve aslında tamamıyla kamunun açıgını karşılamak üzere gündeme getirdik. Gerek de olmadı zaten. ‘35 milyar doları alın da özel sektöre verin’ diye bir söylem söz konusu bile olamaz" şeklinde konuştu.





HALİÇ’TE YAŞAYAN SİMONLAR



Boyner, geçtiğimiz hafta Yazı İşleri Özel programının konuğu olan Hanefi Avcı'nın 'Haliç'te Yaşayan Simonlar' kitabını da şöyle değerlendirdi:



"Kitabın içindekilerin doğru olup olmadığını zaman içinde anlayacağız. Zannediyorum soruşturma da başladı. Bence bu önemli bir şeydir. Gercekten okuduğunuz bir takım şeyler tüyler ürpertici. Kışisel hak ve özgürlükler konusunda bu tip yapılanmalar gerçekten varsa, mutlaka hükümetin bunun üzerinde durması gerekir diye düşünüyorum."





