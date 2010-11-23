-BOYNER: TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR EŞİK VAR EDİRNE (A.A) - 23.11.2010 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, Türkiye için hem kendi ekonomik konumu, hem demografik fırsat penceresi, hem siyasi konjonktür açısından önünde çok önemli bir fırsatın, bir eşiğin mevcut olduğunu vurguladı. TÜSİAD ile Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) kalkınma ajansları ile iş dünyasının gönüllü temsil örgütleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla düzenlediği toplantı serisinin dördüncüsü Edirne'de gerçekleştirildi. -''TÜRKİYE'NİN DEMOGRAFİK GEÇİŞ DÖNEMİ SONA ERİYOR''- Ümit Boyner, geçtiğimiz haftalarda TÜSİAD ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu işbirliğiyle yürütülen ''2050'ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim'' adlı araştırma projesi kapsamında iki rapor yayınladıklarını anımsatarak, bu raporlarda da ortaya konulduğu gibi Türkiye'nin büyük bir demografik değişim geçirdiğini ve bütün göstergelerin demografik geçiş döneminin hemen hemen sona erdiğine ve yeni bir dönemin başlamak üzere olduğuna işaret ettiğini söyledi. Türkiye'nin nüfus artış hızı düşerek gelişmiş ülke düzeylerine yaklaşmış durumda olduğuna dikkati çeken Boyner, şöyle konuştu: ''Bundan sonra nüfus ancak kendini yeniden üreten bir hızla artacak, sabitleşmeye doğru gidecek. Gençlerin toplam nüfus içindeki payı düşerken, çalışma çağındaki nüfus veya üretken nüfus olarak adlandırdığımız grup artıyor. Çalışma çağındaki nüfusun yüksek değerlere ulaşması, ülkelerin tarihlerinde bir kez oluşan bir durum ve bu üretimi artırabilmek için çok önemli bir fırsat. Örneğin, çalışma çağındaki nüfusun toplam nüfus içerisindeki payı 2020 yılında yüzde 68 ile en yüksek değerini alacak. 2020'den sonra oransal olarak azalmaya başlasa da sayıca 2041 yılına kadar artmaya devam ederek 65 milyona ulaşması bekleniyor. Bu tarihten sonra ise azalmaya başlayacak ve böylece demografik fırsat penceresi 2041 yılından sonra ortadan kalkacak. Bu dönemde kişi başına geliri hızla artırabilmek ve aynı sayıda yurttaşa daha nitelikli hizmet verebilmek mümkün. Ülkelerin tarihlerinde sadece bir kez karşılaşılabilen demografik fırsat penceresinden yararlanma yolunda, istihdam yaratma çok temel bir mücadele alanı. Makroekonomik istikrarın sağlandığı kuvvetli bir ekonomik büyüme, üretkenlik artışı ve yatırımlar, bunun yanında nitelikli eğitimle işgücü piyasasında vasıf uyumu sağlanması ve işgücü piyasasında istihdam dostu düzenlemeler gerekiyor. Tüm politikalarda, şu an çok düşük düzeyde seyreden kadın istihdamının geliştirilmesine de özel bir önem verilmesi gerektiğini ifade etmeliyim.'' -''BU DÖNEMİ SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNE BENZETİYORUM''- Türkiye ve dünyadaki son gelişmelere de değinen Boyner, ABD–Çin ve AB arasındaki çekişmeler, krizden çıkıştaki görüş farklılıkları, öncelik sıralarındaki çelişkilerin bir süre daha devam edeceğinin altını çizdi. Ümit Boyner, ''Kur savaşları sürdürülebilir olmadığı gibi sonuçlarının nereye varacağını tahmin etmek kolay değil, hatta bazen ürkütücü. Dünya Bankası Başkanı'nın altının yeniden referans değer olabileceğini iddia etmesi, saygın iktisatçıların ABD Merkez Bankası Başkanı'nın Fed'i politize ettiği iddiaları ve krizden 2 yıl sonra hala otoritelere güvensizliğin devamı... Bugün gündemde bunlar var. Bu dönemi soğuk savaş dönemine benzettiğimi de ifade etmek istiyorum'' şeklinde konuştu. -''ACI İLACI İÇMEDEN BU İŞTEN SIYRILAMAYACAKLAR GİBİ''- Diğer taraftan NATO toplantısında Rusya'nın güvenlik konusunda NATO'ya stratejik ortak olmaya olumlu yaklaşması ve kabul edilen çerçevenin küresel işbirliği adına olumlu olduğunu dile getiren Boyner, ancak bundan sonra gelişmeleri ve yapılacak düzenlemeleri günü gününe takip etmek gerektiğini kaydetti. TÜSİAD Başkanı Boyner, ''Avrupa Birliği'nde İrlanda, Portekiz, İspanya'daki gelişmeler endişe verici ve alınan önlemlerle AB'nin bazı ülkeleri resesyonla bir süre yaşamak zorunda. Acı ilacı içmeden bu işten sıyrılamayacaklar gibi görünüyor'' yorumunu yaptı. -''TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR EŞİK MEVCUT''- Türkiye için hem kendi ekonomik konumu, hem demografik fırsat penceresi, hem siyasi konjonktür açısından önünde çok önemli bir fırsatın, bir eşiğin mevcut olduğunu vurgulayan Boyner, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Türkiye dünyadaki artan önemini sürdürebilmek, hatta pekiştirmek için kendi iç ev ödevlerine odaklanmalıdır. Eğitimde, üretimde, teknolojide, alt yapıda ve tabii demokrasisinde ve iç huzurundaki problemlerini Türkiye'nin çözmesi gereken bir dönemdeyiz. Genel seçimlere kadar uzanan önümüzdeki süreci siyasi partilerimizin vatandaşların önüne programlarını koymaları için çok değerli buluyoruz. Bizim gibi sivil toplum örgütlerine de hem mikro, hem makro bazda hem sosyal, hem siyasi konularda çözüm üretmek ve hem siyasilerle hem kamuoyu ile paylaşma ve farkındalık yaratma görevi düşüyor.'' Ümit Boyner, TÜSİAD olarak önümüzdeki dönemde sanayi, hizmet ve finans sektörleriyle ilgili çalışma ve önerileri hükümetle paylaşmaya devam edeceklerinin altını çizerek, ''Tüm bunlar temelde Türkiye'nin üretkenlik tabanlı, kaliteli, uzun vadeli istihdam yaratan ve rekabet gücünü pekiştiren bir kalkınma modeline ulaşmayı hedefliyor. Yeni anayasa çalışmalarımızı da yine 2011'in ilk yarısında kamuoyu ile paylaşmayı hedefliyoruz'' diye konuştu. -''ADİL YAKLAŞIMIN İSTİSNASI...''- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın katılımıyla gerçekleştirdikleri ''Sanayi Politikası Yuvarlak Masa Toplantısı''na değinen Boyner, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bu toplantıda da dile getirdiğimiz gibi, geçmiş dönemlerdeki sanayi politikalarımızda, teşvik ağırlıklı bir politika yapısı mevcut. Devlet yardımlarının ağırlıklı olarak sosyal yardım modeli olarak kullanıldığı bir sistem... Burada, bölgeler arası gelişmişlik farklarının da etkisi var elbette. Ancak, Türkiye'nin teşvik sisteminden rekabetçi bir sanayi yapısına dönüşümü sağlaması için bu çelişkiden kurtulması gerekiyor. Devlet elbette sosyal yardım politikalarına ihtiyaç doğrultusunda büyük önem vermelidir. Ancak, devlet bir şekilde ekonomi politikası içinde yer alacak ise bu sadece başarılı bir sanayi politikasının taraflar ile birlikte kurgulanmasından ibaret olmalıdır. 21 yüzyılda başarılı bir sanayi politikasından, öncelikle tüm sektörler ve bölgeler için eşit rekabetçi şartları hazırlayan ve koruyan bir anlayıştan bahsediyoruz. Bu adil yaklaşımın istisnası, ancak bölgesel kalkınmışlık farklarının varlığı veya teknoloji bağlantılı stratejik yaklaşımlar olmalıdır.'' -''SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ, SİYASİ PARTİLERE EŞİT UZAKLIKTA DURMALI''- Sivil toplum kuruluşlarının örgütlü, bilinçli ve katılımcı bir toplum oluşturulmasında öncülük üstlendiklerini düşündüklerini de vurgulayan Boyner, ''Sivil toplumun gönüllü olmasını, idari ve mali yönden bağımsız olmasını, şeffaf, hesap verebilir, siyasi partilere eşit uzaklıkta durabilmesini aramamız gerekiyor. Ancak bu yapıdaki bir sivil toplum örgütü, sürdürülebilir gerçek bir temsil niteliği taşıyabilir, katılımcı demokrasi açısından etkili olabilir ve o ölçüde de amaç ve hedeflerine ulaşılabilir'' şeklinde konuştu.