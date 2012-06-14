Boyner: Tecavüzün doğal karşılanması rencide edici

Kürtaj tartışmasına yönelik açıklama yapan TÜSİAD Başkanı Boyner, "Kürtaj konusu, tecavüzün doğal karşılandığını belirten aşağılayıcı beyanlar tüm kesimleri rencide etti" dedi.

TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda bir konuşma yaptı. Boyner konuşmasında son dönemdeki kürtaj tartışmasına ve Uludere olayına yönelik mesajlar verdi.

Boyner'in konuşmasının satır başları şöyle:

"Yasaklar ve dayatmalar sürdürülebilir olmadığı gibi toplumun bölünmesine ve kutuplaşmasına yol açıyor. Türkiye'deki hiçbir siyasi akıp çok parlak özgürlükler ve hakları ön plana alan sicile sahip değil. Turgut Özal, AİHM'e bireysel müracaat hakkının önünü açmıştır. Özal'ın projesi yeni döneme Türkiye'nin uyum sağlamasını yol açacak adımları atmaktı. Ömrü yetmedi. Ülke ekonomik ve siyasi olarak ağır sarsıntılar geçirdi. Düşüncelerimizi her fırsatta kamuoyuyla paylaşmalıyız. Vergi veren tüm işdünyası adına, çalışanlar adına protesto etmenin bedelini ağır ödeyen öğrencilerimiz, kıyafeti nedeniyle üniversiteye giremeyen öğrenciler adına bunları yapmak zorundayız. Eğitim konusu bizim birinci paydaşı olduğumuz konu."

"Kadının konumu, toplumsal hayatta layık görüldüğü yer, kadın söz konusu olduğunda kullanılan dil ve üslup en hafifinden ürkütücüdür. Gündemde tartışılan kürtaj konusu, neredeyse tecavüzün doğal karşılandığını belirten aşağılayıcı beyanlar tüm kesimleri rencide etti. Kadınların iyi eğitimli olmadığı ülkeler küresel rekabette nal toplayacaktır. Kadının ekonomik, sosyal ve siyasal alandaki yerin henüz arzu ettiğimiz noktada değil. Toplumu tek kanatla uçurmak mümkün değildir. Topluma en ağır bedeli ödeten sorun Kürt meselesi. Türkiye bu yarayı kapatmadan huzur bulamaz. Türkiye kamuoyu Uludere faciası sonrası ciddi bir tepki gösterdi. Failleri bilmek kamuoyunun hakkıdır. Soruşturmanın hızlandırılanak sonuca varmasını bekliyoruz. CHP'nin adımı ve iktidarın karşılığı bize umut verdi. İki büyük partiye her türlü yardıma hazırız, diğer partileri de görmek isteriz. Yargının kendini siyasetin yerine koymasından rahatsızız. Yargı erki çok köklü bir reformdan geçmeli."