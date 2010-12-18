-BOYNER: ''SERMAYE AYRIMI YAPILIYOR'' İSTANBUL (A.A) - 18.12.2010 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, zaman zaman söylemlerde, sadece hükümette değil toplum içindeki söylemlerde de sermaye ayrımı yapıldığını ve özellikle de uzun zamandır, Anadolu sermayesi ile İstanbul sermayesi ayrımı ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Boyner, ''Türkiye'de İstihdam Politikası'' konferansı sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, toplantıya ilgiden çok memnun olduklarına, bugün Türkiye'nin en önemli ve çözümü çok da kolay olmayan sorunuyla ilgili çalıştıklarına dikkati çekti. TBMM'de bir istihdam paketi olduğunu ifade eden Boyner, şunları kaydetti: ''Ayrıntılarına vakıf olacağız diye ümit ediyorum. Fakat şu gerek iyice ortaya çıktı; bu konunun tüm taraflarının, iş dünyasının, işveren örgütlerinin ve işçi sendikalarının aslında bir araya gelerek bu paketin ayrıntıları ve ötesini, birtakım kavramların artık ötesinde, esneklik, güvenceli esneklik, bu kavramların arasına sıkışmış bir tartışma var, bence aynı platformda hepimizin bir araya gelip bunu tartışması ve çözümü birlikte bulmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Biz de TÜSİAD olarak işveren ve işçi sendikalarına bu konuda bir çağrı yapacağız. Bir seri toplantı düzenleyip, bu konuyu gerçekten taraflar olarak kendi aramızda konuşmalıyız, tartışmalıyız ve çözümleri de birlikte aramalıyız. Şu anda paketin içeriğinde ne var, bir takım bilgiler edinebildik ama o paketin ötesinde de çünkü, istihdam bizim demografik penceremize de baktığınız zaman hep bir sorun olacak. Belki uzun erimli politikaları birlikte oluşturabiliriz. Belki de buradan da ilk defa sendikalara bu çağrıyı da yapmış oluyorum, o fırsatı da yakalamış oluyorum. Ama tabii seri toplantılar itibariyle bu çalışmaya başlayacağız.'' İşçi ve işveren sendikalarıyla seri toplantılar yaparak, istihdam paketini ve ötesine birlikte tartışıp, çözüm önerilerini birlikte geliştirmek istediklerini belirten Boyner, ''Türkiye için amacımız hem iş yaratmak hem işçiyi korumak'' dedi. -''VERİMLİLİK TABANLI BÜYÜMEYE, KAYITDIŞI OLDUĞU İÇİN GEÇEMİYORUZ''- Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Boyner, bir soruya karşılık ''Sermayede ayrım olmaz. Sermaye Türkiye'de yatırım yapacak, istihdam yaratacak bir unsur. Bence burada eğer yapısal bir takım problemler yaşıyorsak ve belki de bir ayırım da yapmamız gerekiyorsa kayıtiçi ile kayıtdışı arasında ayrım yapmamız lazım. Yoksa sermayenin tabana yayılması, Türkiye'de daha fazla işletmenin yaratılan katma değere katkıda bulunması ve daha fazla insanın da yaratılan katma değerden faydalanması çok önemli'' dedi. Kayıtdışı ile kayıtiçi arasındaki ayrımı yapıp o bilinci artırmak gerektiğine işaret eden Boyner, ''Farkındaysanız son bir tartışma oldu, 'aslında krizler kayıtdışının fazlalığından çıkıyor' diye. Biz bir şekilde verimlilik tabanlı büyümeye, kayıtdışı olduğu sürece geçemiyoruz. Rekabet koşulları eşit olmuyor. İstihdam sürekli olamıyor. Kayıtdışı işletmeler finansmana erişemiyorlar. Aslında bu gerçekten kendi içinde önemli bir sorun o bilincin artması lazım'' diye konuştu.