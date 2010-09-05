-BOYNER: SALİM USLU İLE KONSOMATRİSİN OYU BİRDİR İSTANBUL (A.A) - 05.09.2010 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, Türkiye'nin gelecek hafta bir referanduma gideceğini, vatandaşların özgür iradeleriyle oy vereceklerini belirterek, "İnanıyoruz ki çağdaş demokrasilerde, Salim Uslu beyefendi ile bir konsomatrisin oyu birdir ve eşittir." dedi. Boyner, yaptığı yazılı açıklamada ''Hak-İş'in Genel Başkanı Salim Uslu'nun TUSİAD'ın da aralarında bulunduğu bazı sivil toplum kuruluşları hakkında 'bunlar Sivil Toplum Kuruluşu değil sivil toplum konsomatrisidir' demesinin terbiye sınırlarını aştığına kuşku yoktur'' ifadesini kullandı. Bu ''yakışıksız ve düzeysiz ifade''nin, Türkiye'nin pek çok emekçisini temsil eden bir örgütün yöneticisi tarafından kullanıldığını belirten Boyner, açıklamasında şunları kaydetti: ''Hak-İş başkanının sapla samanı karıştıran polemik çabası, kendi aczinin bir ifadesi olmaktan ibaret kalsaydı zaten herhangi bir cevap gerektirmeyecekti. Ancak bu örnekte de görüldüğü gibi, tercih açıklama baskısı ve baskının tehdit aşamasına ulaştığı propaganda dönemi, kurumların bile dillerinin ayarının tamamen kaçmasına imkan tanımaktadır. Talihsizliğin de ötesinde artık etik kavramların dışında kalan bu hakaretler, ülkemizin içinden geçmekte olduğu siyasi iklimin, çeşitli kesimleri ne boyuta kadar deformasyona uğrattığı yolunda tarihe kara bir örnek olarak kaydedilmiş bulunmaktadır. Bu bir linç mantığıdır. Türkiye'de demokrasi alanını genişleteceği iddiasını taşıyan bir referandum paketinin savunulma yöntemi bu değildir.'' Türkiye'nin gelecek hafta bir referanduma gideceğini, vatandaşların özgür iradeleriyle oy vereceklerini ifade eden Boyner, ''Bu irade üzerine tehditle, küfürle, baskıyla, iftirayla ipotek koyma çabalarının vardığı nokta, Türkiye'nin son dönemlerde göstermiş olduğu demokratikleşme çabalarına ciddi bir gölge düşürmektedir. Kimsenin buna hakkı yoktur'' değerlendirmesinde bulundu. TÜSİAD'ın, anayasa değişikliği konusunda her demokratik toplumda olduğu gibi Türkiye'de de farklı görüşlerin ve bakış açılarının bulunmasını, çoğulculuk anlayışı bağlamında teşvik ettiğini belirten Boyner, özgür toplumlarda fikirlerin diğer fikirlerle mücadelesinin şüphesiz toplumsal ideale ulaşılmasında önemli bir araç niteliği taşıdığının altını çizdi. Kendi tercihinin dışındaki demokratik kurallar içinde yapılmış tercihleri gayrı meşru ilan etmeye varan bir cüretkarlıkla konuşmanın, bunu aşağılayıcı ve çirkin bir üslup ile yapmanın ancak dikta ayarlı bir zihin yapısının ürünü olabileceğini ifade eden Boyner, bu tür zihin yapılarını reddettiklerini vurguladı. Boyner, açıklamasında şunları kaydetti: ''TÜSİAD'ın veya herhangi bir derneğin referandum konusunda kendi üyelerini bağlayacak bir açıklama yapma zorunluluğu da yoktur. TÜSİAD, gönüllü bir iş dünyası temsil örgütü olarak, görüşlerini hükümetler ve parlamentolar nezdindeki süreçlere sevk etmek ve kamuoyunu bilgilendirmek suretiyle görevini yapmaya devam edecektir. Kaldı ki özgür vatandaşların oluşturduğu derneklerde üyeler kimseden emir almazlar. Hür iradelerinin, vicdanlarının ve siyasal görüşlerinin doğrultusunda oy kullanırlar. Referandumun sonucu ne olursa olsun Türkiye'nin yeni anayasa ihtiyacı orta yerde durmaktadır. Bunun içeriğiyle ilgili her tartışmada TÜSİAD taraf olacaktır. Bundan önce olduğu gibi de en geniş katılımlı tartışmaları düzenleyecek, şeffaf bir şekilde görüş ve önerilerini kamuoyu ile paylaşacaktır. Dünya tarihinde herhalde olumlu anılmayan hususların başında, kerameti kendinden menkul bazı makam sahiplerinin tamamıyla konjonktürel dinamiklere ve güçlere bağlı olarak sergiledikleri ilkesiz yaklaşım gelmektedir. Belirtmek gerekir ki, ve inanıyoruz ki çağdaş demokrasilerde, Salim Uslu beyefendi ile bir konsomatrisin oyu birdir ve eşittir.''