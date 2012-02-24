Boyner rakiplerinden YKM'yi satın aldı

T24 - Boyner grubu, dev mağaza zinciri YKM’nin yüzde 63’lük hissesinin devri için anlaşma imzalandığını açıkladı.



Boyner, büyük mağaza zinciri YKM’yi satın aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, YKM’nin yüzde 63 hissesinin devri için anlaşma imzalandığını söyledi.

Boyner, şöyle konuştu: "Boyner ve YKM Markaları bundan sonraki hayatlarında burada olduğu gibi yan yana ve dostluk içinde yollarına devam edecekler. Bu sabah, Türkiye'nin ilk çok katlı, çok kategorili markalar zinciri olan YKM'nin yüzde 63 hissesinin Boyner Büyük Mağazacılık'a devredilmesini sağlayacak anlamayı imzaladık."

Satın alma işleminin 190 milyon TL olduğunu belirten Boyner, hisse devrinin 1-2 ay içinde tamamlanacağını ifade etti.

YKM’yle birlikte 20 yeni ile daha kavuşacaklarını söyleyen Cem Boyner, “YKM markasını aynen tutmayı düşünüyoruz” dedi.

İşadamı Boyner, “Farklı müşteri segmentleri ve lokasyonlarda büyüyeceğiz” diye konuştu.

Uzmanlar, Boyner’in en büyük rakibi olan YKM’yi alarak gücüne güç kattığını ifade ettiler.