Boyner: Meclis'teki kadın oranı yüzde 18'i bulursa şanslıyız

T24 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, ''TBMM'deki kadın milletvekili oranı yüzde 4'lerden yüzde 9'a geldi. Bu sefer yüzde 18'i bulursak kendimizi şanslı sayacağız'' dedi.



Boyner, çeşitli etkinliklere katılmak üzere geldiği Adana'da, İşkadınları Derneği'nin (İŞKAD) onuruna verdiği öğle yemeğinde konuştu.

Türkiye'nin modernleşmesi için kadınların istihdama katılımının büyük önem taşıdığını belirten Boyner, ''Kadının toplumdaki etkinliğinin, ekonomiye ve istihdama katılımının yanı sıra siyasetteki etkinliğinin yerlerde süründüğünü biliyoruz'' dedi. Boyner, şunları söyledi:

''Avrupa'daki hemcinslerimize göre istihdama katılımda çok gerilerdeyiz. Avrupa'da yüzde 50'lerde olan bu oran, Türkiye'de yüzde 23'ler seviyesinde. Bu oranı, kadının toplumdaki etkinliğini artırmak için hepimize görevler düşüyor. Önünüzde bir seçim var. TBMM'deki kadın milletvekili oranı yüzde 4'lerden yüzde 9'a geldi. Bu sefer yüzde 18'i bulursak kendimizi şanslı sayacağız.''

Boyner, bu dönemde kadın derneklerinin, Anadolu'nun dört bir yanında daha fazla çaba sarf ettiğini bildiğini vurgulayarak, ''Biz de TÜSİAD olarak bu konuya büyük önem veriyoruz. Çünkü, kadınların karar mekanizmalarında etkin olmadığı bir toplumun gelişmiş toplum olmasına imkan yok. Nüfusun yarısını temsil eden kadınları dışarda bıraktığınızda, gelişmiş, demokratik bir ülke olmanıza da imkan yok'' diye konuştu.

Kadınlara, farkındalık yaratmalarını öneren Boyner, ''Bir noktada bizler şanslı kadınlarız. Bir şekilde toplumda sesimizi çıkarmayı becermişiz. Bu farkındalığı diğer kadınlara da duyurmamız, bu farkındalığı yaratmamız gerekiyor. O açıdan Anadolu güzel bir mozaik, üretken bir yer, girişimci bir yer. Buradaki kadın enerjisinin çok daha odak noktada bölgeye yayılması için Adana'da İŞKAD gibi kuruluşların öncü olabileceğini düşünüyorum'' dedi.

Boyner, bölgesel derneklere ve bu derneklerin dayanışma içinde bulunmasının önemine de değinerek, şöyle devam etti:

''Büyük şirketler eskisi kadar yatırım yapmıyorlar, belirli bir yerde kalıyorlar. Bu çerçevede aslında önemli olan yerel inisiyatiflerin daha etkin hale gelmesi. İstanbul'dan şirketlerin buraya gelmesi ya da yurt dışından Türkiye'ye gelmesinden çok bizler kendimiz bölgeler arası işbirliği yapmalıyız. TÜRKONFED'in (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu) kuruluşuna da bu gerçeği görerek başladık. Bizim için yatım yapmak, sizlere iş imkanı getirmekten çok sizlerin bunu gerçekleştirmenizi sağlamak çok önemli.''

Boyner, ''Türkiye'nin geçtiğimiz 10 yılda yerel inisiyatifler açısından ciddi bir yol aldığını'' vurgulayarak, ''Burada istihdamın dışında kalan kadınlara çok görev düşüyor. Önümüzdeki dönem Türkiye için önemli bir dönem. Türkiye için her dönem önemli ama geldiğimiz noktada dünyanın yaşadığı değişikliklere bakarsak; dünyadaki güç dengelerinin değişmesinde hem ciddi avantajlarımız var Türkiye olarak hem de maalesef halen yıllar içinde çözemediğimiz problemler var. Aslında farkındalık anlamında birçok noktada çözüme yaklaştık. 'Çok keskin kutuplaşmalar var' diye konuşuluyor. Bu sancılı geçiş döneminin sonudur diye umut etmek istiyorum. Bazı noktalarda çözümü üretmezken, Türkiye istediğimiz birinci lig ülkesi olamayacak. Bu nedenle hepimize görev düşüyor.''

Konuşmasının ardından Adana İŞKAD Başkanı Birgül Altaylı ile KAGİDER (Kadın Girişimciler Derneği) Başkanı Yasemin Yılmaz, Ümit Boyner'e, ziyaretinin anısına çeşitli hediyeler sundular.