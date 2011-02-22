-BOYNER: LİBYA'DAKİ OLAYLAR HEPİMİZİN ÖNCELİĞİ İSTANBUL (A.A) - 22.02.2011 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, Libya'da yaşanan olaylara ilişkin olarak, ''Hepimizin önceliği, hem devletin hükümetin hem işsahiplerinin, bütün kuruluşların önceliği bence oradaki vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın bir an evvel güvenliğe kavuşması, güvenli bir şekilde Türkiye'ye dönmeleri'' dedi. Boyner, TÜSİAD-Endeavor, İyiGirişim Zirvesi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. TÜSİAD olarak Libya'daki gelişmeleri yakından ve biraz da endişeyle takip ettiklerini ifade eden Boyner, ''Konunun siyasi veya ekonomik boyutu olacak ama şu noktada hepimizin önceliği, hem devletin hükümetin hem işsahiplerinin, bütün kuruluşların önceliği bence oradaki vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın bir an evvel güvenliğe kavuşması, güvenli bir şekilde Türkiye'ye dönmeleri'' diye konuştu. Hükümetin bu konuda sessiz kaldığına yönelik eleştiriler yapıldığına değinilerek sorulan bir soru üzerine Boyner, 25 bin vatandaşın hangi şartlarda orada olduğunun bilinmediğini, öncelikli odak noktasının bu olması gerektiğini söyledi. Boyner, ''Bu konuda hükümetle, dışişleriyle de görüşmelerimiz var. Bence önce bu konuya odaklanalım. Ondan sonra zaten etrafımızdaki siyasi gelişmeler tabii ki Türkiye'nin dış siyasete bakışı, dış siyasetteki yaklaşımları adına bir takım değişiklikler gerektirebilecektir. Ama bence şu noktada o 25 bin kişi deniyor, orada da daha net bir rakam yok. Mahsur kaldıklarını çoğunun duyuyoruz. Yayılmış, değişik bölgelerdeler, ulaşım yok. Bu sıkıntıları yaşarken bence öncelik o'' dedi. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın, bankaların orada maddi zarara uğrayan işadamlarının kredilerinde kolaylık sağlanması çağrısına ilişkin olarak da Boyner, şunları söyledi: ''Bilançoyu çıkarmamız lazım. Çok uzun vadeli taahhütler var. Şu anda muhatap bulup bulamadığımızdan emin değilim. Libya'daki gelişmeler gerçekten çok belirsiz. Ondan sonra çeşitli önlemler alınmak zorunda diye düşünüyorum.'' Boyner, ''Etrafımızda olan gelişmeler, bence olmak zorundaydı. Dünyanın gittiği yer, daha fazla demokrasinin talep edildiği, gelir dağılımının daha adil, daha kitlelere yayılmış bir noktaya gelmesinin gerekliliğini ortaya koyuyor. Onun için bence yaşadığımız şeyler çok da sürpriz olmamalı diye düşünüyorum'' dedi. -2001 KRİZİ- 2001 krizinin 10'uncu yılı olduğu hatırlatılarak sorulan soru üzerine Boyner, krizin ardından yapısal anlamda Türkiye'ye ivme kazandıran reformlar gerçekleştirildiğini belirterek, önümüzdeki dönemde yatırım ortamıyla ilgili mikro reformlara eğilinmesi gerektiğine dikkati çekti. Boyner, Türkiye'nin kemikleşmiş işsizlik sorunu olduğunu, bunu sadece çözmesi gereken bir konu olmadığını, bütün paydaşların bir arada çözmesi gerektiğini kaydetti.