-BOYNER: ''KIYAFETİNDEN DOLAYI ÜNİVERSİTEDEN DIŞLANAMAZ'' BODRUM (A.A) - 08.10.2010 - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, ''Eğitimde tüm bireylerin eşit hakkı olması lazım. Kimse kıyafetinden dolayı üniversite eğitiminden dışlanamaz'' dedi. Boyner, Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis beldesindeki Paloma Yasmin Otel'de düzenlenen Türk Girişim ve iş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanlar Konseyi Toplantısı'nın sona ermesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Boyner bir gazetecinin, ''Bir bakanın size başörtüsü konusunda yönelttiği eleştiri hakkında ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna, ''Ben son yaptığım söyleşi de 'Türkiye'de herkesin eşit eğitim hakkı olmalıdır. Türban yasağı, 18 yaşını geçmiş bir genç kadının, kıyafeti yüzünden eğitim hakkından mahrum kalması kabul edilebilir bir şey değildir' dedim. Bunun üzerine de şunu söyledim, 'Bu eğitim hakkından sonra bu kadınların, kızların kamuda istihdamı konusu da gelecek gündeme. Bunun da mutlaka konuşulması, tartışılması lazım. Neticede Türkiye'nin gelmesi gereken nokta bireylerin yaşam tarzlarının toplumsal veya kamusal baskılara maruz kalmayacağı bir noktaya gelmesidir' dedim. Yani burada özgürlükçü bulmadığı sayın bakanın nedir ben bilmiyorum. Açıklarsa çok sevinirim'' yanıtını verdi. Boyner, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Türkiye'nin gelmesi gereken nokta şudur. Eğitimde tüm bireylerin eşit hakkı olması lazım. Kimse kıyafetinden dolayı üniversite eğitiminden dışlanamaz. Burada tabi ki aslında hukuki bir düzenleme yapılması veya Anayasayla bunun kişisel özgürlükler bağlamında düzenlenmesi, Türkiye'nin sorununu daha yapıcı bir şekilde çözecektir.''