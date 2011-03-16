Boyner: Kimi kızdırırım korkusu yüzünden konuşurken çekiniyoruz

T24- Ergenekon soruşturması kapsamında Türkiye'nin durumunu değerlendiren TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, Türkiye'ye dayanılmaz bir korkunun hakim olduğunu ve toplum içinde herkesin kendini daha dikkatli konuşmak zorunda hissettiğini söyledi. Bu ortamı kaldırmakta hükümetin de sorumluluğu olduğunu belirten Boyner, "korku, medya içinde de otosansürü ateşliyor" dedi.

Meltem Ersoy'un HaberTürk Ekonomi'de yayımlanan (16 Mart 2011) haberi şöyle:

Ergenekon soruşturması kapsamında son yaşanan durumu değerlendiren TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, şu anda Türkiye'de fikirlerin rahat söylendiği bir ortamın olmadığına dikkat çekti.

Bu ortam hepimizi boğuyor



Dayanılmaz bir korkunun hakim olduğunu söyleyen Boyner,"Bu ortamdan hükümet de, yargı da, STK'lar da sorumlu. Bir şekilde böyle bir ortama geldik ve bu hepimizi boğuyor. Türkiye ileri demokrasiye geçiyor diyoruz ama bu korku dayanılmaz bir korku. Bu korku, medya içinde de otosansürü ateşliyor. Toplum içinde herkes kendini daha dikkatli konuşmak zorunda hissediyor.Konuşurken çekiniyoruz, kelimeleri seçmeye çalışıyoruz. Bu ortamı kaldırmakta hükümetin de sorumluluğu var yargının da STK'larında. Türkiye'de yargı bağımsızlığı var mı yok mu? Bu bile ürkütücü geliyor bana. Ben birey olarak adalete inancımı kaybetmemeliyim. Bir medya mensubu meslektaşı ile ilgili bir şey yazıyorsa hemen 'kimin kalemşörü' diye düşünmemeliyim."

"Bu durum demokrasiye ve 21. yüzyılın Türkiye'sine yakışmıyor" diyen Boyner, fikirlerin rahatça dile getirilmesinin en temel insan haklarından biri olduğunu söyledi.



Düşünerek halay çekmedim





Ümit Boyner'in Diyarbakır gezisi sırasında BDP'lilerle çektiği halay da uzun süre gündemi meşgul etmişti. Halay çekmeyi planlamadığını söyleyen Boyner, o günün şu sözlerle anlattı:

"Halay hiç daha önceden düşündüğüm bir şey değildi. Çok natürel bir şeydi benim için, orada kim olsa o havaya uyum sağlardı. O ortamda halay çekmemek garip olurdu. Halay çektikten sonra eşim dedi 'Sen biliyor musun nasıl önemli bir resim verdin' diye. 'Hayır' dedim, bana o kadar doğal geldi ki, orada seçilmiş bir belediye başkanı. Yanlış bir şey yaptım diye düşünmedim. Farklı anlamlar arayana hayretle bakıyorum."

Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceğiz

Seçim öncesi siyasi parti liderlerini seçim programlarını anlatmaları için davet eden TÜSİAD'la ilk olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu biraraya gelecek. "Önümüzdeki birkaç ay içinde tüm liderlerle görüşeceğiz" diyen Boyner, görüşme takvimini de açıkladı.

"İlk olarak 24 Mart'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile biraraya geleceğiz. 22 Mart'ta yapılacak olan Gala Yemeği'ne de sayın Cumhurbaşkanı katılacak. Diğer liderlere de davet yolladık ancak henüz bir teyit alamadık."