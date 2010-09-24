Boyner: Huzurlu ortamda ekonomi de yeşeriyor

T24 - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, Türkiye'nin barış, huzur ortamına kavuşmasının çok önemli olduğunu belirterek, ''Huzurlu ortamda ekonomi de yeşeriyor. O nedenle de olumlu gelişmeleri çok mutlulukla karşılıyorum'' dedi.



Boyner Grubu'nun, Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde Gaziantep Beymen mağazasının açılış törenine katılan Ümit Boyner, gazetecilerin sorusunu yanıtladı.



Hükümet ile BDP'li yöneticilerin görüştüğünü anımsatan bir gazetecinin, ''Hükümetin bugünlerde çok önemli görüşmeleri var. Görüşmeleri nasıl görüyorsunuz'' sorusuna karşılık Ümit Boyner, ''Türkiye'nin barış, huzur ortamına kavuşması çok önemli. Gaziantep çok örnek bir yer, huzurlu bir ortam. Huzurlu ortamda gördüğünüz gibi ortamda ekonomi de yeşeriyor, insanlar daha mutlu oluyor, istihdam da artıyor. Onun için Türkiye geneli için de bunu çok önemsiyorum. O nedenle de olumlu gelişmeleri çok mutlulukla karşılıyorum'' diye konuştu.





