Boyner Holding'in 8 Mart ilanı Gezi Parkı direnişine yoruldu!

Boyner Holding’in 8 Mart’ta yayımladığı “Çık” başlıklı ilan, internet sitelerinde “Boyner’den sert Gezi Parkı ‘Çık’ışı!” başlıklarıyla yeniden dolaşıma girdi.

Boyner Holding’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yayımladığı “Meclis’e çık, Meydanlara çık” içerikli metni bazı internet sitelerinde Gezi Parkı eylemleriyle ilişkilendirilerek yeniden yayımlandı.

Holdingin sahibi Cem Boyner’in Gezi Parkı eylemlerine “Ne sağcıyım, ne solcu, çapulcuyum, çapulcu” diyerek destek vermesini Başbakan Erdoğan, geçen hafta Ankara’da yaptığı bir konuşmada sert ifadelerle eleştirmişti.

Ardından, Boyner Holding’in Dünya Kadınlar Günü’nde yayımladığı “Çık” başlıklı ilanı, Habervaktim dahil pek çok sitede “Boyner’den halkı meydanlara dökme çıkışı” başlığıyla verildi.

İşte Boyner Holding'in kurumsal sitesinde yayınlanan “8 Mart” mesajı: