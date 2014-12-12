Boyner hisseleri borsada işleme kapatıldı

Borsa İstanbul, hafta başından beri olağandışı fiyat hareketlerinin olduğu Boyner hisseleri için brüt takas kararı aldı. Bu kararla birlikte 15 gün boyunca Boyner hisselerinde işlem yapılamayacak.

Konu ile ilgili Borsa İstanbul 'dan KAP'a yapılan açıklamada " Daha önce 09/12/2014 tarihinde işlem sırası durdurulan BOYNR.E pay işlem sırası, anılan payın piyasasında olağandışı hareketlerin devam etmesi nedeniyle Borsa İstanbul Otomatik Seans Durdurma Sistemi tarafından bu kez gün sonuna kadar ikinci defa durdurulmuş olup, Borsamız bünyesindeki piyasaların açık, düzenli ve dürüst çalışmasını sağlamak üzere sözkonusu payda, tedbir olarak;

* İkinci durdurmanın gerçekleştiği günü ( 12/12/2014 ) takip eden iş gününde gerçekleştirilen işlemlerden başlamak üzere 15 takvim günü süreyle brüt takas uygulamasına geçilmesi,

* Bu süre içinde aracı kurum ve yatırımcı bazındaki takas alacaklarının takas süresinden sonra dağıtılması, kararlaştırılmıştır" denildi.

4 günde yüzde 65 artış

Boyner hisseleri hafta başından bu yana yüzde 65 prim yaparken, hisselerin işlem hacmi de kısa vadeli ortalamaların üzerinde yer alıyor.

Hisseleri 15 gün için işleme kapatılan Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş’nin piyasa değeri 634 milyon TL seviyesinde.