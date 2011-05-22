Boyner: Güven duygumuz derinden sarsıldı







Ahmet Küçük - T24





TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, MHP'de yaşanan "kaset skandalı" hakkında twitter sayfasından açıklamalarda bulundu. Boyner, "MHP'ye kurulan organize tuzağı alçakça buluyor ve kınıyorum. Devlet ülkenin siyasetine bu şekilde müdahale eden suç örgütlerinin varlığına izin vermemelidir. Bu komploları düzenleyenlerin yakalanıp adalete teslim edilmemesi güven duygumuzu derinden sarsmıştır. Ülkemin siyasi gündemine kanun dışı yollarla çekilmiş görüntülerle, tuzaklarla müdahale edilirse ben bundan endişe duyarım. Kasetlerin içeriği çok rahatsız edici olabilir, ama gizli örgütleri kanıksamaya başlarsak tehlikeli bir yere gideriz." dedi.







Farklıülkücülük adlı site MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 18 Mayıs'a kadar süre vermiş, istifa etmediği takdirde yeni kasetlerin yayınlanacağını duyurmuştu.

MHP'de ilk olarak 26 Nisan'da MHP Genel Başkan Yardımcıları Recai Yıldırım ve Metin Çobanoğlu'nun istifalarıyla patlak veren "kaset skandalı", 8 Nisan'da Genel Başkan Yardımcısı Bülent Didinmez ve eski İstanbul İl Başkanı İhsan Barutçu'nun istifalarıyla devam etmişti. 21 Mayıs'ta MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ekici'nin kasedinin yayınlanmasının ardından Genel Başkan Yardımcıları Cihan Paçacı, Mehmet Ekici, Ahmet Deniz Bölükbaşı, Osman Çakır, Mehmet Taytak ve Ümit Şafak'ın istifaları izlemişti.



BTK, internet sitesine erişimi durdurdu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), bugün 6 toplamda 10 MHP'li milletvekilinin istifa etmesine neden olan görüntüleri yayınlayan internet sitesine erişimi yasakladı.

Erişime kapatılan sitedeki açıklamada şöyle denildi;

"5651 sayılı yasa uyarınca katalog suçlar kapsamında yapılan teknik inceleme ve hukuksal değerlendirme sonucunda, adı geçen internet sitesi hakkında Telekominikasyon İletişim Başkanlığı'nın 01/04/2011 tarih ve 421.02.00.2011 - 129032 nolu kararı gereğince İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır."