Boyner Grubu'na Katarlı ortak

Valentino gibi lüks markaları bünyesinde barındıran Katar merkezli Mayhoola fonu, ‘Hopi’ uygulamasıyla ses getiren Boyner Grubu’nun yüzde 30.7 hissesini 885 milyon liraya alıyor. Mayhoola, “Türkiye’de moda ve perakende pazarına girmek için Boyner’in en doğru yatırım olduğunu düşünüyoruz” açıklaması yaptı.

Valentino gibi lüks markalarını bünyesinde barındıran, Katar merkezli “Mayhoola for Investments” fonu, Boyner Grup’un, Altınyıldız, Ay Marka, Beymen ve Boyner Büyük Mağazacılık şirketlerinin sahibi olan halka açık şirketi Boyner Tekstil ve Perakende Yatırımları AŞ (BOYP) özkaynaklarını 885 milyon liralık yatırım yapacağını açıkladı. Mayhoola’nın bu yatırımında danışmanlığını Katar’ın önde gelen yatırım bankalarından QInvest LLC yaptı.

Boyner Grup son 3 yılda YKM’nin yüzde 100’ünü, Boyner Büyük Mağazacılık hisselerinin yüzde 67’sini ve Beymen’in yüzde 50’sini satın alarak Boyner Tekstil ve Perakende Yatırımları AŞ’yi Türkiye’nin en büyük perakende yatırım şirketlerinden biri haline geldi. Şirketin bu ortaklıkla BOYP, sermaye yapısını güçlendirerek geçmişteki hisse alımları için gereken finansal kaynağı da sağladığı belirtildi. Sermaye artışının SPK ve ilgili diğer kurumlarca onayının sonrasında Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları’nın BİST’te halihazırda işlem gören hisselerinin oranı yüzde 14.5 olacak.

Güçlü büyüme

Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cem Boyner ortaklık hakkında şöyle konuştu:

“Grubumuz üç yıl önce belirlediğimiz uzun vadeli stratejisini sistematik bir şekilde uyguluyor. “Mayhoola for Investments” ortaklığı ile özkaynak yapımızı güçlü büyüme hedeflerimizi destekleyecek hale getirdik. Ortaklığımızın perakende şirketlerimizin Türkiye’deki lider konumlarını güçlendirirken, uluslararası yatırımlar açısından da gelecek stratejilerimize büyük katkı sunacağına inanıyorum. 2015 ve sonrası sektörümüz için heyecan verici yıllar olacak. Müşterilerimizden aldığımız ilham ve güçlenen finansal yapımızla yeni nesil perakendede dünyaya örnek olacak ve ses getirecek yatırımlar planlıyoruz.”

Ay Marka’da süreç askıda

Boyner Grup ayrıca bir süre önce stratejik alternatifleri değerlendirme kararı aldığını açıkladığı Ay Marka hisseleriyle ilgili değerlendirme sürecinin BOYP sermaye artışı SPK tarafından onaylanana kadar askıya alındığını duyurdu. Altınyıldız, Ay Marka, Beymen ve Boyner Büyük Mağazacılık halka açık Boyner Tekstil ve Perakende Yatırımları AŞ altında konsolide ediliyor.

Türkiye’de en doğru yatırım

Katar merkezli özel bir yatırım şirketi olan ‘Mayhoola for Investments’ın global ölçekte yatırımları var. İtalyan moda devi Valentino’yu alması ile adını duyuran şirketin yine İtalyan erkek giyim markası ‘Pal Zileri’ ve İngiliz çanta üreticisi ‘Anya Hindmarch’ta da yatırımları var. Şirket, Valentino’dan sonraki en büyük moda ve perakende yatırımını BOYP’a yapıyor. ‘Mayhoola for Investments’ yaptığı açıklamada; “Boyner Grup Türkiye’de moda ve perakendede olma amacımıza ulaşmak için en doğru yatırım” dedi.