-BOYNER: EYLEMSİZLİK KALICI HALE GELEBİLSİN BURSA (A.A) - 27.09.2010 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, terör örgütünün eylemsizlik kararına ilişkin, ''Umuyoruz ki eylemsizlik, artık mühletsiz bir şekilde kalıcı hale gelebilsin'' dedi. Boyner, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ziyareti öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Terör örgütünün eylemsizlik kararıyla ilgili görüşmeler var. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz?'' sorusu üzerine Boyner, şunları kaydetti: ''Türkiye'nin her bir yerine gittiğimizde bunu duyuyoruz. Bu sorunun çözülmesi özellikle bazı bölgelerde yatırımın artması için, böylelikle istihdamın artması için çok önemli. Tamamıyla ekonomik perspektiften bakarsak, barışın kalıcı olması Türkiye'nin ekonomisi açısından ve Türkiye'de yaşayan herkes açısından çok önemli. O nedenle görüşmeleri takip ediyoruz. Umuyoruz ki eylemsizlik, artık mühletsiz bir şekilde kalıcı hale gelebilsin.''