T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

BOYNER: EYLEMSİZLİK KALICI HALE GELEBİLSİN BURSA (A.A)

27 Eylül 2010 15:07

-BOYNER: EYLEMSİZLİK KALICI HALE GELEBİLSİN BURSA (A.A) - 27.09.2010 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, terör örgütünün eylemsizlik kararına ilişkin, ''Umuyoruz ki eylemsizlik, artık mühletsiz bir şekilde kalıcı hale gelebilsin'' dedi. Boyner, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ziyareti öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Terör örgütünün eylemsizlik kararıyla ilgili görüşmeler var. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz?'' sorusu üzerine Boyner, şunları kaydetti: ''Türkiye'nin her bir yerine gittiğimizde bunu duyuyoruz. Bu sorunun çözülmesi özellikle bazı bölgelerde yatırımın artması için, böylelikle istihdamın artması için çok önemli. Tamamıyla ekonomik perspektiften bakarsak, barışın kalıcı olması Türkiye'nin ekonomisi açısından ve Türkiye'de yaşayan herkes açısından çok önemli. O nedenle görüşmeleri takip ediyoruz. Umuyoruz ki eylemsizlik, artık mühletsiz bir şekilde kalıcı hale gelebilsin.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24