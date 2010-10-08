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Boyner: Ergenekon niye bitmiyor

TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, yargı reformunun asıl tutukluluk sürelerinin kısaltılması konusunda açıklamalar yaptı.

08 Ekim 2010 03:00

T24-  Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Ümit Boyner, yargı reformunun asıl tutukluluk sürelerinin kısaltılması konusunda gerekli olduğunu belirterek, Yargının çalışma hızı, vatandaşın adaletin yerine gelmesiyle ilgili hissiyatı çok zayıf. Mahkemelere güvenmiyor, işini çözemiyor. Gerçekten yapısal noktalara da bakmak lazım. Sadece taraflı, yanlı olması meselesi değil. Ergenekon. Niye bir türlü bitmiyor, bilmiyorum” diye konuştu.


Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer ve Murat Kışlalı’nın TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner ile yaptığı söyleşinin bugün (07 Ekim 2010) yayımlanan ikinci bölümü şöyle:


‘Uzun süreli tutukluluk korkutucu’

TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, başta Ergenekon olmak üzere yürütülen soruşturmalarda şüphelilerin uzun süre tutuklu kalmalarını “korkutucu” olarak değerlendirdi. Boyner “Mustafa Balbay’ın durumu... Burada mutlaka ve mutlaka bir yanlışlık var. Hukuken uzamamasının önünde bir engel var mı? Yargı reformu esas buralarda lazım. Savcının çok mu işi var, anlayamıyorum. Özel bir konu bu Ergenekon. Niye bir türlü bitmiyor, bilmiyorum” diye konuştu.


‘Cemaat çeteleşiyorsa araştırılsın’

Boyner, bir salondaki 1000 kişinin 800’ünün ‘dinlendiğimi düşünüyorum’ diye el kaldırmasının kendisini şoke ettiğini vurguladı. Türkiye’de tarikat ve cemaat gerçeğinin her zaman olduğunu söyleyen Boyner “Ama devletin içinde çeteleşiyorsa, üzerine gidilmesi lazım” diye konuştu. Boyner, Erdoğan’ın “Sermaye el değiştiriyor” sözünün kendilerine dokunduğunu belirterek “İlk duyduğumda bana Varlık Vergisi ve 6-7 Eylül olaylarını çağrıştırdı” dedi.

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