Boyner ekibi için çalışmaya başladı

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD) önceki gün düzenlenen Başkanlar Konseyi’nin başkan adayı gösterilmesi konusunda tavsiye kararı aldığı Ümit Boyner, ilk demecinde, “Başkanlar Konseyi böyle bir karar aldığı için tabii ki şeref duydum. Çok önemli bir teveccüh göstermişler” dedi.

Bu noktadan sonra genel kurula kadar olan beş hafta içinde etkin çalışacak bir yönetim kurulu aday listesi hazırlamanın en önemli görevi olduğunu söyleyen Boyner, “En önemli nokta bu. Ardında da genel kurulun onayına, teveccühüne sunmak” diye konuştu. Birlikte çalışacağı ekibin çok önemli olduğunu vurgulayan Boyner şunları söyledi:

“Çünkü TÜSİAD gibi bir görevin çok ciddi bir ekip işi olduğuna inanıyorum. Daha çok yeni, pazartesi gününden itibaren istişare etmeye, düşünmeye başlayacağım. Konuları önümüze koyacağız. Bu bir süreç.”

Zaten beş yıldır TÜSİAD’ın yönetim kurulunda görev aldığını hatırlatan Boyner, “Derneğin gündeminde neredeyse Türkiye’nin bütün meseleleri var. TÜSİAD’da her zaman bir devamlılık söz konusu. Bir dönem başlayıp bitmiyor” dedi.



Gündem belli



Derneğin gündeminde sürekliliği olan projelerin bulunduğunu belirten Boyner, “Bu projeler devam edecek. Ama şu anda önceliklerimiz, kurulan ve onaylanmış yönetim kuruluyla birlikte alınacak kararlar olacak diye düşünüyorum” dedi.

TÜSİAD’ın gündeminin belli olduğunu anlatan Boyner, “Sosyal, ekonomik ve siyasi tüm gelişmeler konusunda çalışmalarımız sürecek. Olumlu, çözüme odaklı fikirler, projeler geliştirmek zorundayız. Kim yönetime gelirse gelsin zaten TÜSİAD’ın gündemi belli” diye konuştu.

Korku filmi seviyor su altı filmi çekiyor



- 1963’te İstanbul’da doğan Boyner, aslen Ayvalıklı.

- Küçükken doktor olmak istiyordu. Öyle olmadı. ABD’de aldığı eğitim nedeniyle kendisini finans sektörünün içinde buldu.

- Türkiye’ye döndü, başta Chemical Bank olmak üzere çeşitli banka ve şirketlerde çalıştı.

- İlk iş görüşmesi Boyner için büyük önem taşıyor. Çünkü görüştüğü banka genel müdürü ona, ‘Bir kadın olarak kendini beş yıl sonra nerede görüyorsun?’ diye sormuş. Boyner de ‘Beş yıl sonra başladığım yerde olmak istemem. Kendimi terfi etmiş olarak görmek isterim’

diye yanıt verince, genel müdür ‘Kulağına küpe olsun. Türkiye’de bu işler o kadar kolay değil, hiçbir erkek

kendi ile aynı pozisyonda bir kadın görmek istemez’ demiş. Boyner bu sözler üzerine çok şaşırmış.



İş tekliflerini kabul etmemiş.



- Hem işkadını hem de anne olan Ümit Boyner oldukça renkli bir kişilik.

- Korku filmlerini seviyor. Eşi Cem Boyner ile birlikte dalıyor ve su altı filmi çekiyor.

- Çocuklarıyla arkadaş olmaya çalıştığını söyleyen Boyner, “Birlikte spor yapıyoruz. Kalabalık bir çocuk grubumuz var. Maceradan hoşlanıyoruz” diyor.

- Boynerlerin Cunda’daki evleri onlar için bir inziva mekânı demek. Zeytin, enginar, biber, domates ve patlıcan yetiştiriyorlar.

- Boyner’in en iyi yaptığı yemek ise Ayvalık’a özgü patlıcan ve tulum peynirinden yapılan pabucaki.