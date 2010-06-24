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Boyner: Daha çok öldürerek ve ölerek sorunu çözemedik

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi’nin 2010 yılındaki ilk toplantısının ana gündemini artan terör olayları oluşturdu.

24 Haziran 2010 03:00

T24- TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi’nin 2010 yılındaki ilk toplantısının ana gündemini artan terör olayları oluşturdu.

TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, Türkiye’nin PKK’nın kontrol ettiği bir eylem planına uymak zorunda kaldığını belirterek, “Bunca yıldır daha çok öldürerek ve daha çok çocuğumuzun ölümünü kabul ederek terör meselesini çözemedik” diye konuştu.

Boyner, yükselen terör karşısında sonuç getirmediği tecrübeyle sabit otoriter yöntemler arayışına girmenin çıkmaz yol olduğunu söyledi. Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mustafa Koç da terörün, siyasette gerginliğin arttığı ve devleti zaafa uğratacak bir noktaya geldiği dönemlerde yeniden tırmandığına dikkat çekti.

Koç, “Zaten ardı ardına gelecek genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri varken, bunların önüne bir de referandum eklenmiş oluyor. Bu tablonun ülkeye yarardan çok zarar getireceği endişesini taşıyoruz”  dedi.

ÜMİT BOYNER'İN KONUŞMASININ TAM METNİ

MUSTAFA KOÇ'UN KONUŞMASININ TAM METNİ

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