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Boyner çocuklara özel bir etkinlik düzenledi

İSTANBUL, (DHA) BOYNER, okullar açılmadan önce çocuklara özel bir parkurda yarış düzenledi

11 Eylül 2017 20:24

İSTANBUL, (DHA) BOYNER, okullar açılmadan önce çocuklara özel bir parkurda yarış düzenledi. İstinyePark AVM ana etkinlik alanında küçük oyunlardan oluşan, 6 etaplı macera parkurunda minikler kendi yaş gruplarındaki rakipleriyle kıyasıya yarıştı. Üç gün süren etkinliğe yüzlerce çocuk katıldı. Mavi ve kırmızı takımlar halinde atlama, zıplama, sürünme, top atma, puzzle gibi etaplarda yarışan minikler aynı zamanda eğlenceli dakikalar geçirdi.

SURVİVOR YARIŞMASICISI MERVE AYDIN BOYNER MACERA MARATONU’NA KATILDI

Çocukların yarışarak eğlendiği “Boyner Macera Maratonu”nda miniklere Survivor All Star 2015 yarışmacısı milli atlet Merve Aydın da eşlik etti. Merve Aydın eşliğinde yarışan çocuklara madalya ve sürpriz hediyeler de kazandı.

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