Boyner: CHP'ye genel başkan olmayacağım

T24 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, hiçbir şekilde gündeminde siyasetin bulunmadığını bildirdi.



Ümit Boyner, basında yer alan ''CHP Genel Başkanı adayı olacağı'' iddialarıyla ilgili haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, bu konuda kendisine ulaşan herhangi bir bilgi veya öneri bulunmadığını ifade etti.



Boyner, ''Bu hayal mahsulü bir iddia. Çok net ifade ediyorum; benim hiçbir şekilde gündemimde siyaset yok. TÜSİAD Başkanlığından sonra da herhangi bir şekilde siyasete girmeyi düşünmüyorum. Ben de gazetede okudum. Böyle bir şeye en ufak bir ihtimal yok. Herhangi bir partiden herhangi bir zamanda üyelik veya adaylıkla ilgili bir konu gündemimde yok'' dedi.





