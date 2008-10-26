Boyner: 'Bu krizle 1. lige beş yılda gireriz'

Boyner Holding Murahhas Azası Cem Boyner, gelişmiş ekonomilerin finans sektörünün Türkiye'nin 5 yıl gerisine düştüğünü belirterek, "Bu kriz olmasaydı 'Türkiye birinci lige 15 yılda girer' derdim. Bu krizle beş yılda gireriz" dedi.



Boyner Holding Murahhas Azası Cem Boyner, kriz nedeniyle ciro hedefinde yüzde 50'lik düşüş yaşadıklarını ancak işçi çıkartmadan bu dönemi atlatacaklarını söyledi. Yıla yüzde 40 büyüme hedefiyle başladıklarını ancak küresel kriz nedeniyle yüzde 20 büyüyebildiklerini belirten Cem Boyner, "2008 yılını 1,2 milyar dolar ciroyla bitiririz" dedi. Boyner, SABAH'a yaptığı açıklamada, gelişmiş ekonomilerin gelişmiş finans sektörünün Türkiye'nin beş yıl gerisine düştüğünü vurgulayarak, "başımıza bu kriz gelmeseydi 'Türkiye 1'inci lige 15 yıl sonra girer' derdim. Bu krizle beraber biz oraya beş yıl sonra gireriz. Gelişmiş ülkeler bu oyunu kendilerini geriden takip eden Türkiye'nin kurallarıyla oynamaya başlayacaklar" dedi.



'İşten çıkartma olmayacak'



Perakendede zor eleman yetiştirildiğini ve geçen iki yıl içinde sektörün ciddi kadrolaştığını dile getiren Boyner, sektörde eleman çıkarmanın yaşanmayacağını belirterek, "Perakendede çalışan insanlar çok zor yetişti. Mağazalar metrekarelerini iki yılda yüzde 30 oranında büyüttü. Kendi adıma bizim grupta kesinlikle işten çıkarma olmayacağını söyleyebilirim" diye konuştu.



'Outletler şehre kayacak'



Tüketicinin kriz nedeniyle pahalıdan ucuz ürünlere kaymaya başlamasıyla birlikte outlet (markaların uygun fiyatla satıldıkları yer) mağazaların gelecek birkaç yıl içinde Türkiye'de iyi bir iş olacağının altını çizen Boyner, "Outlet mağazalar perakendede çok ciddi bir trafik yaratacak. O yüzden outlet operasyonlarımızı büyütme niyetimiz var. Geçtiğimiz iki yılda 120 mağaza açtık. 2009 için 60 mağaza hedefini 25 ile sınırlayacağız. Dörtte biri outlet olacak. Bütün Boyner Grubu'nun outletlerini şehir içlerinde görmeye başlayacaksınız" dedi. Boyner, yakın alışveriş merkezlerini ve cadde mağazalarını tehdit etmediği sürece outlet mağazaların çok doğru bir iş olduğuna inandığını söyledi.

