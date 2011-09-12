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Ekonomi

Boyner: Bu büyüme hızı 2012'de devam etmez

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Ümit Boyner, Türk ekonomisinin Çin'den sonra ikinci en hızlı büyüyen ekonomi olduğunu söyledi.

12 Eylül 2011 03:00

T24- Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Ümit Boyner, Türk ekonomisinin Çin'den sonra ikinci en hızlı büyüyen ekonomi olduğunu söyledi.


Boyner, ''G-20 Özel Sektör Toplantısı: Emtia Fiyatlarındaki Dalgalanmalar'' konferansı öncesinde basın mensuplarının çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı.


Boyner, büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, büyüme beklentilerinin 7 civarında olduğunu ve Türk ekonomisinin Çin'den sonra ikinci en hızlı büyüyen ekonomi olduğunu söyledi.


Bileşenlere bakıldığında hem tüketicinin, hem de yatırımcının güveninin devam ettiğini gördüklerini ifade eden Boyner, ''Bu çok olumlu bir şey. İthalatta çok büyük bir düşüş yok ama küçük de olsa bir düşüş var. Ama esas olan dünyadaki krizden Türkiye'nin en büyük avantajı hem yatırımcı hem tüketici açısından içerde güvenin sürmesi. Çünkü ne olursa olsun ihracat piyasalarında bir daralma olacağı için içerdeki tüketime ihtiyacımız var'' dedi.


Boyner, aşırı ısınma beklentisine ilişkin bir soru üzerine de, ''Onun geride kaldığını düşünüyoruz. Hiç bir zaman bir aşırı ısınma olmadı. Kaldı ki 2012'de bu hızla büyümemizin ben mümkün olmayacağını düşünüyorum. Ama gene de en azından güvenin devam ettiğini görmek olumlu bir gelişme'' dedi.


Ümit Boyner, dış politikada gelişmelerin ekonomik yansımalarına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine de, dış politikanın uzun erimli bir konu olduğunu, şu anda onun analizini yapmak için erken olduğunu ifade etti.


Bölgedeki gelişmelerin beklentilerden farklı olduğunu dile getiren Boyner, ''Arap Baharı Türkiye'ye bu pazarlarda istediği hızlı büyümeyi sağlayacak gibi görünmüyor. Çünkü yeniden yapılanmalarda belli sancılar yaşanıyor. O açıdan biz gene klasik ihracat pazarlarımıza, orada pazar payını artırmaya yoğunlaşmak zorundayız'' dedi.


Boyner, 2011 yılının ikinci çeyreğine ilişkin beklentisinin sorulması üzerine de, ''Biz senelik 5 büyüme öngörmüştük. Onda bir revize yapmadık, iyice bakmak lazım'' dedi. Çari açığın GSMH'nın yüzde 9'una yaklaştığını, bunun kısa vadede bir çaresi olduğunu düşünmediğini ifade eden Boyner, ''Türkiye yatırım ortamında çeşitli gelişmeler, ilerlemeler yaparak içerde ürettiği katma değeri yükselterek ancak cari açık sorununu çözecektir. Bu da biraz vakit istiyor'' dedi.


Boyner, IMF'nin Türkiye'nin 2012 büyüme beklentisini yüzde 2,5 olarak açıkladığı hatırlatılarak, bu konudaki yorumunun sorulması üzerine de, bir rakam telaffuz etmeyi doğru bulmadığını söyledi.
Ümit Boyner, ''Dünya açısından 2012, riskleri yönetmemiz gereken bir sene olacak. O açıdan Türkiye'nin büyüme hızının bu şekilde devam etmesi çok gerçekçi olmayabilir. O riskleri yönetmek zorundayız'' dedi.


Başbakan Erdoğan'ın Ortadoğu seyahatine ilişkin bir soru üzerine de Ümit Boyner, bu ülkelerin Türkiye'nin uzun vadede ticaret ve yatırım için önemli pazarları olduğuna işaret ederek, o açıdan ticari ilişkilerin sürmesinin önemli olduğunu söyledi.


Ümit Boyner, beklendiği kadar kısa sürede belki meyvelerinin toplanamayacağını, gelişmelerin biraz sancılı olduğunu ama Türkiye için önemli bir coğrafya olduğunu kaydetti.

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