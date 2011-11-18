Boyner: Bedelli konusunda vicdanım rahat değil

T24 - TÜSİAD Başkanı Boyner, bedelli askerlik konusunda fırsat eşitliği açısından çekinceleri olduğuna işaret ederek, ‘Bir anne olarak vicdanım pek rahat etmiyor’ dedi.





İzmir Ticaret Borsası tarafından düzenlenen toplantıda İzmir iş dünyasına seslenen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, dünya ve Türkiye ekonomisi ile ilgili tespitlerde bulundu. Konuşmasına başlarken İzmir’in EXPO 2020 adaylığının Türkiye için de çok büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Boyner, adaylığı gündeme alacaklarını ve her türlü desteği vereceklerini söyledi.

’Bedellide bir sorun olduğu ortada'



Bedelli askerlik konusundaki soruya yanıt veren Boyner, Türkiye’nin rasyonel bir güvenlik politikasına ihtiyacı olduğunu kaydederek şöyle konuştu:



"Ülkelerin güçlü ordulara ihtiyacı var. Türkiye’nin beşeri sermayeye de ihtiyacı var. Gençlerin nasıl yetiştiği, yaşamlarının ne kadar eğitimde harcadığı da önemli. İkisinin arasında rasyonel bir yere gelebiliriz. Bu teknik bir konu. TÜSİAD ’ordu nasıl yönetilmeli’ konusuna bir çözüm geliştiremez ama şunu da görüyorum. Yavaş yavaş askerlik süresi düzenlenmiş, daha rasyonel ve güvenli, teçhizat açısından profesyonelleşmiş bir ordunun, şu anda yaşanan düşük yoğunluklu savaşla mücadele konusunda önemli. Bedelliye gelince burada bir sorun olduğu ortada. Ama şu var, bunu bir anne olarak söylüyorum. Fırsat eşitliği açısından vicdanımda biraz rahat edemiyorum. İhtiyacı olanlar var, tek tek baktığınızda haklı sebepleri olabilir ama bu bir vicdan meselesi bana o kadar kolay gelmiyor."

’Kendimizi kimseye beğendirmek zorunda değiliz'



MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın IMF çıpasının etkinliğinin azalmasına ilişkin olarak yönelttiği ’IMF nerede?’ sorusuna da yanıt veren Ümit Boyner, "Önceden para veriyorlardı. Şimdi öyle bir durum söz konusu olmadığı için hesap soramıyorlar. Öte yandan Türkiye iş dünyası kendini kimseye beğendirmek zorunda değil. Tam tersine bizler birilerini beğenmek zorundayız. Onun için de eleştirmemiz, doğruyu bulmamız ve birlik olmamız gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

’Çözüm istemeyenler var'



TÜSİAD Başkanı Boyner, Güneydoğu sorununa ilişkin bir soruyu da şöyle yanıtladı:



"Terör sorunu ekonomimizi de ilgilendiriyor. 30 yılı aşkın süredir bu sorunu çözmedik. Çözülmesini istemeyen çok ciddi sayıda lobi var, kişi var. Birileri var ki bu sorun çözülemiyor. Biz bunun için Güneydoğu’daki Kürt sorununa AB şemsiyesinden baktık. Bir kere Kürt sorunu olduğunu söylüyorsak, bu bireysel hak ve özgürlükler şemsiyesi altında çözülmesi gereken bir sorun. Bu genel bir demokrasi sorunu."



Boyner ayrıca Kürt sorunu ile terör sorununun karıştırılmaması gerektiğinin altını çizerek, mücadeleyi çok dengeli bir şekilde yürütmek gerektiğini kaydetti.

Suriye'ye müdahaleye karşı çıktı



Ümit Boyner, Suriye ile son günlerde gerilen ilişkiler konusundaki görüşlerini de şöyle açıkladı:



"Daha önce ortak Bakanlar Kurulu toplantısı yaparken, nasıl oldu da bu hale geldi? Üstelik Türkiye kendini yalnız buldu. Batıdan da pek ses çıkmıyor. Anlamakta güçlük çekiyorum. Libya’da olduğu gibi Suriye’de de cinayetler işleniyor ama Türkiye’nin müdahalesi insani ölçülerde de baksak, kendi sınır güvenliğini sağlamanın ötesinde ancak ikna yoluyla olabilir diye düşünüyorum. Kapalı kapılar arkasında neler pişiriliyor sizden daha fazla bilmiyorum."



