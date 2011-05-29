Boyner: Bana değil tüm kadınlara ayıp oluyor

T24 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner arasında ‘internet sansürü’ nedeniyle başlayan ‘porno tartışma’sı sürüyor. Boyner, daha önce de ‘konsomatris’ ifadesini kullandıklarını hatırlatarak, “Türkiye’deki bütün kadınlara ayıp oluyor” dedi.







Bülent Arınç’ın seçim bölgesi Bursa’da söylediği “İktidara gelirse porno siteleri serbest bırakır” sözlerine, Boyner de yazılı açıklamayla “Beni ve çocuklarımı gündeme getirerek elde etmek istediği siyasi rantı ayıplıyorum” diye yanıt vermişti.

Radikal gazetesinin haberine göre; Boyner, dün de Barcelona’da düzenlenen Perakende Liderler Konferansı’nda gazetecilerin soruları üzerine konuştu. Boyner, “Seçim dönemlerinde hep böyle şeyler oluyor. Referandumda konsomatris dediler. Şimdi de bu olay. Ben bu olayı sadece şahsıma yönelik olarak algılamıyorum. Ama Türkiye’deki bütün kadınlara ayıp oluyor” dedi.

Boyner şunları söyledi: “Beni çok arayan oldu. Arayıp ‘Geçmiş olsun’ diyorlar. Bu işin bir parçası artık. Bunun ötesinde bir şey de söylemek istemiyorum. Çünkü bu tartışma benim seviyemin altında. Herkes işine baksın. Türkiye’nin çok ciddi problemleri var. Ekonomi çok güzel, harika büyüyor. Evet ama bu her şeyi çözmüyor. Pek çok sorun var. Onlarla ilgili siyaset üretilsin. Ümit Boyner’in pornoculuğu ile değil. Üslubun bu kadar düşmesi uygar bir topluma yakışmıyor.”

Boyner, “Son yaşananlardan sonra ofisinizde, evinizde kamera olmasıyla ilgili bir endişe yaşadınız mı?” soru-sunu ise, “Bu kadar düşünürsem yaşayamam” dedi.



‘Gazeteciler hapis yatsın...’

Boyner, perakendecilere seslenirken de, Türkiye’nin dünyanın 16’ıncı büyük ekonomisi olduğunu ama bunun bile kimseyi heyecanlandırmadığını söyledi. Boyner, “Ekonomik başarıların tadını çıkaramıyoruz. Çünkü vicdanımız el vermiyor. Kazananları kaybedenlerle paylaşmadıkça bizi güzel günler beklemiyor. Paralar gelsin, özgürlükler kısıtlansın, paralar gelsin gazeteciler hapis yatsın. Paralar gelsin, töre cinayetleri devam etsin. Oysa Türkiye insani gelişmişlik endeksinde 86’ıncı” diye konuştu.

Perakendecilere, “Hayatımız sanki en çok mağaza açarak büyümek üzerine kurulmuş. Gözümüzü sadece ekonomik büyümeye dikemeyiz” diyen Boyner, ‘Bana dokunmayan yılan bin yaşasın’ sözünden ve sorunları halının altına süpürmekten artık vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. Boyner, “Akmerkez’e yakın bir yerde bomba patlayınca aman diyoruz. Çünkü hepimizin orda mağazaları var. Ama Türkiye’nin her yerinde her gün bomba patlıyor. Sorunun yakınında değilsek bizi ilgilendirmiyor” dedi.

Boyner, Ergenekon yargılanmalarına da değindi: “Yargılamaları destekliyoruz ama insanların hapiste çürümelerini değil. Neyin ne için sansürlendiğini bilelim. Sivil toplum örgütlerini destekleyelim. İlerde çocuklarımız ‘Cumhuriyet tarihinin en yakıcı günlerini geçiriyorken siz ne yaptınız?’ diye sorduklarında ‘Bizler daha çok mağaza açmak, AVM’lerde en iyi yerleri kapmak için çalışıyorduk mu’ diyeceğiz. Bir kere geldiğimiz hayat bundan ibaret olmamalı."

Bu TÜSİAD’a ilk vuruş değil İktidar, TÜSİAD’a yönelik en sert çıkışlarını 12 Eylül referandumu öncesi yapmıştı. Başbakan Erdoğan, “Anayasa değişiklik paketinde tavrınızı ortaya koyun, bitaraf olan bertaraf olur” demişti.

Yine referandum öncesi, Hak-İş Başkanı Salim Uslu, “Konsamatrisler masa masa dolaşıp, muhabbete ikna ederek, müşterinin daha fazla tüketmesine çaba harcar. TÜSİAD da her devirde iktidarlara karşı benzer şekilde davranıyor” diye konuşmuştu.

Ümit Boyner’in “Kamuda da türbana alışmamız gerektiği” yönündeki sözlerine Arınç beklenmedik bir tepki vermişti: “İsmi Ümit hanımefendi ama bütün ümitlerimizi boşa çıkaran, özgürlükçü görünen ama arkadan korkularla, endişelerle, bu tür şeyler... Bendeki kredisini tamamen tüketmiş durumda.”

Arınç, Boyner’in internete filtre uygulamasıyla ilgili eleştirisine “Sayın Boyner’in bir çocuk annesi olarak memnun olması gerek” demişti. Arınç, önceki gün de “TÜSİAD güvenilmez bir kuruluş oldu” demiş ve eklemişti: “Sayın Boyner ya da öyle düşünenler iktidara gelirse, porno siteleri ya da diğer konularda istediklerini serbest bırakabilirler. İktidara geldiklerinde düşünürüz.”



Gül: İnternette kısıtlama olmamalı

İnternette filtre uygulamasıyla başlayan tartışmalara Cumhurbaşkanı Gül de katıldı. Gül dün twiter’da şu mesajları verdi: “TİB yöneticilerini çağırıp bilgi aldım. Bana verilen bilgilere göre, kimse bir zorlamaya tabi tutulmuyor. Kimsenin özgürlüğü kısıtlanmıyor. Özel sektör, ürünlerini aynı şekilde sunmaya devam edecek. Kamu da alternatif bir ürün sunacak. Benim görüşüm, temelde hiçbir özgürlük kısıtlaması olmamalı. Herkes internette özgürce dolaşabilmeli. Öte yandan, unutmayalım ki, internet fırtınalı bir okyanus. Gemisini korumak isteyenlere de güvenli limanlar sunulabilmeli.”



Akdağ: Seçkinler kulübü olmasın

Sağlık Bakanı Recep Akdağ da dün Boyner’e yüklendi. Erzurum’da konuşan Bakan Akdağ, şunları söyledi: “TÜSİAD artık seçkinler kulubü olmaktan vazgeçmelidir. Nasıl ki sonradan kurulmuş olan MÜSİAD, TUSKAN bölgede bir şeyler yapmak arzusundaysa TÜSİAD’ın da Erzurum’a şube kurması lazım. Aksi takdirde yöneticilerinin samimiyetinden şüphe ederim. Uzaktan gazel okumak kolay.”



