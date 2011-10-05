Boyner: Avrupa'yı tırnaklarımızı kemirerek izliyoruz

T24 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi toplantısında Türkiye ve dünya ekonomisinin yanı sıra iç ve dış siyasi gelişmeler de gündeme geldi. TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner de, Avrupa’nın içinde bulunduğu krizin çözümünde zorlandığını belirterek, “Avrupa’nın karar vermekte ne kadar zorlandığını, krizi hep bir adım geriden takip ettiğini hepimiz tırnaklarımızı kemirerek izliyoruz” diye konuştu.





Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TÜSİAD YİK toplantısında konuşan Yücaoğlu, mart ayında yapılan yüksek istişare toplantısından bu yana Türkiye'de, bölgede ve dünyada son derece hızlı değişimler yaşandığını kaydetti.



Yücaoğlu, kendilerinin o dönemde Türkiye'ye bakarken, yüksek cari açıktan, istihdama katılımın düşüklüğünden ve bu iki yapısal sorunun çözümü için gerekli reformlardan bahsettiklerini anımsatarak, siyasette ise Seçim ve Siyasi Partiler Yasası, Anayasa'nın değiştirilmesi, dokunulmazlıklar meselesi konularının gündem maddeleri arasında olduğunu söyledi.



Birden tarihin akışının hızlandığını, bu kadar çok olayın arka arkaya devam etmesi ve bir şekilde de her gün yeni görüşlerin ortaya çıkmasının sanki tarihin akışına sürükleniliyormuş hissi verdiğini dile getiren Yücaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Ama bildiğiniz gibi durup bazı tespitler yapmak ve bu süreci yönetmek gerekiyor. Mart ayından beri baktığımız zaman şu önemli tespitleri yapmak mümkün; haziran ayında yüksek katılımlı yurttaşların yüzde 95'inin oylarının TBMM'ne yansıdığı bir parlamento seçimi yapıldı. Seçmenin yüzde 50 oyunu almış bir hükümet kuruldu. Yüzde 9 olan kadın milletvekili sayımız yüzde 14'e çıktı. Vatandaşlarımızın büyük bir bölümünün tercihlerinin Meclis'e yansıması aslında büyük bir fırsat. Henüz daha bu fırsatı biz kullanamadık. Ama neyse ki yeni yasama yılı açılışında Meclis'e katılım büyük oranda tamamlandı.

Boyner: Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına yürekten katılıyoruz



TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner de konuşmasında yeni anayasa hazırlıklarına değindi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Meclis açılışında yaptığı konuşmaya yürekten katıldıklarını belirten Boyner görüşlerini şöyle dile getirdi:



''Bizim anlayışımıza göre de yeni anayasa hukukun üstünlüğüne, özgürlüklerin korunmasına, vatandaşların özel hayatının masuniyetine, bağımsız yargı ilkesine, güçler ayrılığına ve fren-denge denge sistemlerinin sağlıklı işlemesine itina gösterecek toplumsal katkı ile hazırlanmış bir metin olmalıdır. Yeni anayasal düzenimizde tutuklulukların infaza dönüşmesine izin vermeyecek bir adalet anlayışı ve yargı sistemine sahip olmayı istiyoruz. Özgürlükleri ön plana çıkaran anayasa felsefesinin hakim olduğu bir Türkiye'de, Avrupa Konseyi'nin bizi rahatsız eden son raporundaki basın ve ifade özgürlüğü eksikliği tablosuyla da karşılaşmayız.''

Nihat Ergün: Büyüme 2012'de böyle olmayacak



Toplantının onur konuğu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün de Türkiye'nin, çok büyük bir sürpriz olmazsa bu yıl sonunda da yıllık yüzde 7 oranını aşarak yüksek bir büyüme gerçekleştireceğini belirterek, ''Tabii 2012 böyle olmayacak. 2012, biraz daha farklı olacak. Türkiye ekonomisi yine büyüyecek. Ama yüzde 7 gibi rakamları 2012'de telaffuz etmemiz, dünyadaki gelişmelere bakarsak zor'' dedi.