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Ekonomi

Boyner: Avro bölgesinde kriz şaşırtıcı değil CANNES (A.A)

03 Kasım 2011 18:07

-Boyner: Avro bölgesinde kriz şaşırtıcı değil CANNES (A.A) - 03.11.2011 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Ümit Boyner, Avro bölgesindeki krizin bu durumlara gelmesinin şaşırtıcı olmadığını söyledi. Cannes'daki G-20 zirvesine paralel olarak düzenlenen ''B-20'' zirvesinin kapanışı sonunda A.A muhabirinin sorularını yanıtlayan Boyner, ''Avro bölgesi ülkelerinin verilmesi gereken kararları zamanında alamadığını'' belirterek, ''kararların ertelenmesinin krizin çapını büyüttüğünü'' ifade etti. Avro bölgesindeki liderlik eksikliğine dikkat çeken Boyner, ''Yunanistan'daki krizi çok şaşırtıcı karşılamadım, ortaya çıkan krize yönelik çözümler ertelendikçe, bu sorunların çözülmesi de zorlaştı ve giderek gecikti''diye konuştu.  G-20 zirvelerine paralel olarak G-20 ülkeleri işadamlarının da ''B-20'' adı altında bu yıl 3. kez bir toplantı düzenlediğini hatırlatan Boyner, TÜSİAD olarak bu toplantılarda Türkiye'yi temsil ettiklerini hatırlattı. B-20 zirvesi sonrasında oluşturulan 12 çalışma grubunun toplantılar sonunda 46 tavsiyeyi içeren bir kapanış bildirgesini yayınlayacağını hatırlatan Boyner, iş dünyasının tekrar IMF'nin yapılandırılmasını beklendiğini ifade etti. Boyner, ekonomik büyümenin geliştirilmesi için, korumacı sistemlerin kaldırılmasının gerekliliği ve daha adaletli bir gelir dağılımını ağlanması gibi konuların da yine B-20 zirvesinin önemli gündem maddelerini oluşturduğunu ifade etti.

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