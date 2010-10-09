Boyner: Arınç neyi beğenmedi?

T24 - Kendisine yönelik “Adı Ümit ama ümitlerimizi boşa çıkardı, tüylerimi diken diken etti” diyen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a yanıt veren TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, “Neyi beğenmedi, açıklasın” dedi.



TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın sözlerine yanıt verdi.



Türkiye'de herkesin eşit eğitim hakkına sahip olması gerektiğini belirten TÜSİAD Başkanı Boyner "Bakan Bey neyi beğenmedi bilmiyorum. Açıklarsa ben de öğrenirim" dedi.



Ümit Boyner, "18 yaşını geçmiş kızların türban yüzünden eğitimi engellenmemeli, engellenemez" diye konuştu.



Sözlerinin arkasında olduğunu ifade eden TÜSİAD Başkanı, tercihlerin ve düşüncelerin kamuda baskı görmemesi gerektiğini de belirtti.



Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, TÜSİAD Başkanı Boyner'in bir gazeteye yaptığı ''Türbanın kamuya gelmemesi mümkün değil'' şeklindeki açıklamasına bugün NTV’de yanıt vermişti.



Arınç, şunları söylemişti: ''Hanımefendi isabet buyurmuş. Kendisi hakkındaki ümitlerimizin tamamını boşa çıkaran, ismi Ümit hanımefendi ama bütün ümitlerimizi boşa çıkaran, özgürlükçü görünen ama arkadan korkularla, endişelerle, bu tür şeyler...



Bendeki kredisini tamamen tüketmiş durumda. Hatta ziyaretime geldikleri zaman, geçmişteki TÜSİAD'ın hazırladığı raporların arkasında nasıl durulmadığını, konjonktüre göre nasıl hareket ettiklerini söylemiş ve 'siz cesur bir hanımefendiye benziyorsunuz, bundan sonraki düşüncülerinizin arkasında umarım kalırsınız' demiştim.



Yani şu Anayasa referandumunun öncesi ve sonrasıyla dünkü mülakatını okuyunca tüylerim diken diken oldu. Yanlış düşünceler, bunlara katılmıyorum.''

