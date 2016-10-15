Böylesine ilk kez rastlandı!

Mersin açıklarında avlanan balıkçılar, ağlarına takılan karides görünce şaşkına döndü. Ağırlığı 350 gram olan, palamuttan bile büyük olan karidesi gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.



Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, bu karidesin "jumbo" dedikleri bir tür olduğunu söyledi.



Genelde bu türün en büyüğünün 50 ile 100 gram arasında değiştiğini belirten Polat, "Yani 15 tanesi 1 kilo civarında olur. Ancak bu karides 350-400 gram ağırlığında ve 3 tanesi bir kilonun üzerinde. Bunu denizlerimizde, özellikle Akdeniz'de bu büyüklükte bir karidesi ilk defa gördük. Bunu gördükten sonra daha büyüklerinin de olduğunu düşünüyorum. Akdeniz'de buna ilk kez rastladık. Bu kadar büyüklükte bir karides türü görmemiştik. Enteresan, ilgimizi çekti" dedi.



Yıllardır balıkçılık yaptığını, kendinin de ilk kez bu büyüklükte bir karides ile karşılaştığını vurgulayan Polat, "Akdeniz'de yeni türeyen bir karides türü olarak karşımıza çıktı. Bu balığın okyanuslardan geldiğini düşünüyoruz. Özellikle Atlas Okyasu'ndan, Cebeli Tarık Boğazından geçerek Akdeniz'e gelmiş olabileceği üzerinde duruyoruz. Çünkü o bölgeden daha öncede köpek balıkları gelmişti. Karidesin oradan geldiğini düşünüyoruz. Bu büyüklükte bir karides Akdeniz'de büyümüyor ve türemiyor." diye konuştu.