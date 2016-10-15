T24 LogoT24 Logo
Gündem

Böylesine ilk kez rastlandı!

350 gram büyüklüğündeki karidesin, Atlas Okyanusu'ndan Akdeniz'de geldiği düşünülüyor

15 Ekim 2016 16:58

Mersin açıklarında avlanan balıkçılar, ağlarına takılan karides görünce şaşkına döndü. Ağırlığı 350 gram olan, palamuttan bile büyük olan karidesi gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. 

Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, bu karidesin "jumbo" dedikleri bir tür olduğunu söyledi.

Genelde bu türün en büyüğünün 50 ile 100 gram arasında değiştiğini belirten Polat, "Yani 15 tanesi 1 kilo civarında olur. Ancak bu karides 350-400 gram ağırlığında ve 3 tanesi bir kilonun üzerinde. Bunu denizlerimizde, özellikle Akdeniz'de bu büyüklükte bir karidesi ilk defa gördük. Bunu gördükten sonra daha büyüklerinin de olduğunu düşünüyorum. Akdeniz'de buna ilk kez rastladık. Bu kadar büyüklükte bir karides türü görmemiştik. Enteresan, ilgimizi çekti" dedi.

Yıllardır balıkçılık yaptığını, kendinin de ilk kez bu büyüklükte bir karides ile karşılaştığını vurgulayan Polat, "Akdeniz'de yeni türeyen bir karides türü olarak karşımıza çıktı. Bu balığın okyanuslardan geldiğini düşünüyoruz. Özellikle Atlas Okyasu'ndan, Cebeli Tarık Boğazından geçerek Akdeniz'e gelmiş olabileceği üzerinde duruyoruz. Çünkü o bölgeden daha öncede köpek balıkları gelmişti. Karidesin oradan geldiğini düşünüyoruz. Bu büyüklükte bir karides Akdeniz'de büyümüyor ve türemiyor." diye konuştu.

ETİKETLER

karidesMersinjumbo karides

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24