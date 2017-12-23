"Böylelerine küçük şef derler çalışan en çok ondan çeker; faturasını büyük şef öder"

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali’nin altında çalışan memurlardan birini bayıltana kadar dövdüğü olaya ilişkin olarak, "Böylelerine küçük şef derler çalışan en çok ondan çeker" dedi. Karali'ye "Küçük şeftir o" nitelemesi yapan Özkök, "Faturasını da, bedelini de, cezasını da 'büyük şef' öder" dedi.

Özkök'ün, "Böylelerine küçük şef derler çalışan en çok ondan çeker" başlığıyla (23 Aralık 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Gördünüz değil mi o süfli sahneyi...

*

Aslında doğru bir uyarı yapıyor... Emrindeki personele, “Niye tahsisli yolu kullanıyorsun” diye soracak...

*

Sor be adam...

Onun hesabını sor...

Çek bir kenara, çağır ofisine, hatta orada sor...

[Böylelerine küçük şef derler çalışan en çok ondan çeker]

Ama sadece sor... Cezası neyse ver...

*

Cezayı kanun verir, yönetmelik verir...

Ama bu arkadaş “Punisher”...

Kanun da o.

Savcı da o...

İnfaz memuru da o.

*

Üstelik de hukukçuymuş iyi mi...

Nedir bu peki...

Söyleyeyim ne olduğunu “küçük şef”liktir bu...

“Petit chef...”

*

Fransızlar böyle adamlara “Küçük şef” derler...

Büyük şef olamayan ve asla da olamayacak olandır...

*

Nasıl mı anlarsın...

Eline biraz yetki verirsin...

Büyük şefin verdiği yetkiyi onla çarpar...

Ona işgüzarlığı ekler... Yalakalığı da bonus olur...

Sonra babasından yediği dayaktan içinde kalan payı da ona ekler... Ortaya “küçük şef” çıkar...

*

“Petit chef”tir bunlar...

Çalışan insan en çok ondan çeker...

İşgüzarlık en fazla ondadır...

Kompleksin en azmanı onun “Dr. Hyde”ıdır...

*

Küçük şeftir o...

Faturasını da, bedelini de, cezasını da büyük şef öder...