

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen "Roman Açılımı" toplantısında "Parasız eğitim istiyoruz" pankartı açan ve örgüt üyeliğinden 18 ay tutuklu yargılanarak geçen ay tahliye edilen öğrencilerden Berna Yılmaz, 17 Kasım Cuma günü Halkalı'da bir protesto eylemi sırasında gözaltına alındı.











Milliyet gazetesinden Burcu Karakaş'ın haberine göre, götürüldüğü karakolda dövüldüğünü söyleyen Berna Yılmaz, “Bir polis memuru elinin tersiyle yüzüme vurdu. ‘Daha yeni çıktın, rahat durmuyorsun. Böyle yaparsan daha çok işkence görürsün’ dediler. Burnum kırık, yüzümde, omuzlarımda, dizlerimde morluklar var” dedi.

Yılmaz, Malatya Kürecik’te kurulması planlanan füze kalkanını protesto etmek için Liseli Dev-Genç olarak “Füze kalkanı değil, demokratik lise istiyoruz” adlı bir kampanya başlattıklarını anlattı. Yılmaz “Savcı, yüzümün halini gördü ama hastaneye sevk etmedi. Adliyeden sonra kendi imkanlarımla Şişli Etfal Hastanesi’ne giderek rapor aldım. Hem savcı hem de polis memuru hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi.