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Böyle vicdansızlık olmaz!

Niğde'de kime ait olduğu belli olmayan eşeği iple demir yoluna bağlayıp ölüme terk ettiler

17 Kasım 2014 18:18

Niğde'nin Ulukışla İlçesi'nde kimliği belirsiz kişiler, kime ait olduğu belli olmayan eşeği iple demiryoluna bağlayıp ölüme terk etti. Bir yük treni, eşeğe 3 metre kala güçlükle durabildi.


Ulukışla İlçesi'nin Osmancık Mevkii'nde meydana gelen olayda, Konya'nın Ereğli İlçesi'nden Çakmak Köyü İstasyonu'na giden 33081 sefer sayılı yük treninin makinisti Veli Şener, Osmancık Mevkii'ne yaklaştığında raylar üzerinde bir eşek gördü.

Korna çalarak uyarmaya çalıştığı eşeğin halen rayların üzerinde durduğunu gören makinist hemen fren yaptı ve hayvana 3 metre kala güçlükle durabildi.

 

'Hayvanın parçalanmasından ne zevk alacaklar?'

 

Treni durduran makinist, lokomotifinden inip eşeğin yanına gittiğinde, hayvanın ayaklarından iple raya bağlandığını fark etti.

Gördüğü manzara karşısında şoke olan Şener, ipleri keserek eşeği serbest bıraktı. Eşeğin ölmesi için raylara bağlandığını ve yapılanın vicdansızlık olduğunu belirten Veli Şener, "Bunu yapan insanlar hayvanın orada parçalanmasından ne zevk alacaklar? Bunu yapanlarda vicdan yok mu? Yazıklar olsun" dedi.


 

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