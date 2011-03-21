T24 - Trabzonsporlu 5-6 oyuncunun sözlü sataşması, G.Birliği Başkanı’nı sinirlendirdi. Tribünde sürekli küfür edenler vardı. Trabzon’a yakışmadı. Devre arasındaki bu tatsız olaydan sonra galibiyet primine 50 bin TL zam yaptığını belirten İlhan Cavcav, “33 yıllık başkanım, ne maç aldım ne de maç sattım. Böyle terbiyesizlik görmedim” dedi.



Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanan maçın devre arasında yaşanan çirkin sataşma, gerilimi tırmandırdı. G.Birliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, 1-0 önde girdikleri maçın devre arasında soyunma odasına gittiğini ve oyuncularını mücadelesinden ötürü kutladığını belirterek, o anda kendisine anlatılan gelişmelerden büyük rahatsızlık duyduğunu söyledi. Bu gelişmelerin ardından devre arasında maçın galibiyet primine 50 bin TL zam yaptığını belirten Cavcav şunları söyledi:





'Kan beynime sıçradı'



“Bizim oyuncular ile Trabzonlular soyunma odasına giderken, 5-6 bordo-mavili futbolcu bizimkilere, (satılmış şerefsizler) diye bağırmış. Menajerimiz Mehmet Dilber bana bunları anlattığında kan beynime sıçradı. Ben, bu kulübün 33 yıllık başkanıyım, ne maç aldım ne de maç sattım. Bundan sonra da böyle bir şeyin benim başkan olduğum kulüpte yaşanması mümkün değil. Böyle terbiyesizlik, böyle edepsizlik görmedim. Bu şekilde konuşmak, benim şahsıma ve camiama yapılmış en büyük hakarettir.





Temsilciye anlattı



Bunu affetmem mümkün değil. Bu olaylar olduğu için dikkat ettiyseniz, ikinci yarıya takımlar ayrı ayrı yerlerden çıktı. Gözlemci ile konuşup, bunları temsilciye anlatmasını söyledim. Böyle rezalet olur mu ? Trabzon’un başkanı Sadri Şener, adam gibi adam. Karadeniz ekibi de büyük bir camia ama. Tribünde sürekli küfür eden bazı isimleri ile sahada bunları söyleyenler maalesef bu camiaya yakışmıyor.”





Fenerbahçe maçında da çirkin iddialar vardı



Hurşut, Serkan ve Aykut, “Trabzonspor için oynayacağız” şeklindeki sözlerin kendilerine ait olmadığını söylediler.



İki hafta önce oynanan Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı öncesinde de farklı bir iddia ortaya atılmış, kırmızı siyahlı ekibin 3 oyuncusu; Hurşut, Serkan ve Aykut’un, “Bu maçı Trabzonspor için oynayacağız” şeklinde konuştukları ileri sürülmüştü. Ancak 3 oyuncu da bu iddiayı yaptıkları sert açıklamalar ile yalanlamıştı. O karşılaşmayı Fenerbahçe 4-2 kazanmıştı.







