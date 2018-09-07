T24 LogoT24 Logo
Spor

Böyle sözleşme görülmedi; aylık sadece 100 Euro

Kongolu futbolcu bir dönem Monaco ve Eskişehirspor formalarını giymişti

07 Eylül 2018 17:49

Bir dönem Monaco ve Eskişehirspor formalarını giyen Kongolu futbolcu Cedric Mongongu tarihe geçen bir sözleşmeye imza attı.

Monaco altyapısından yetişen Cedric Mongongo, Evian, Montpellier gibi kulüplerin yanı sıra bir dönem Eskişehirspor formasını da giymişti.

Son takım Monaco tarafından geçen yıl Temmuz ayında serbest bırakılan futbolcu 1 yıldır boştaydı.

Futbolu bırakmayan Mongongu, 29 yaşındaki stoper geçtiğimiz günlerde Romanya ekiplerinden FC Poli Iasi'ye transfer olurken ilginç sözleşmesiyle Rumen basınının manşetlerine taşındı.

Cedric Mongongu, Romanya liginin en düşük maaşlı futbolcusu oldu. Anlaşmaya göre Kongolu futbolcu aylık 100 euro maaş alacak.

Rumen kulübüyle yapılan anlaşmaya göre Mongongu, Iaşi kulübünde 5 maç sahaya çıkarsa 6. maçtan itibaren maaşı aylık 4 bin euro olacak.

Rumen basınında yer alan haberlere göre bu maaşı Mongongu'nun istediği kulübün de kabul ettiği öğrenildi.
 

ETİKETLER

Cedric Mongongusözleşmeaylık 100 EuroMonacoEskişehirsporPoli IasiKongolu futbocu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24