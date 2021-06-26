"Böyle penaltı olmaz" diyen yorumcuyu stattan attılar

Gana Ligi'nde Asante Kotoko-Karela arasında oynanan maçın yorumcusu penaltı kararını eleştirince taraftarlar tarafından stattan atıldı.

Gana futbolunda yaşanan ilginç olaylara bir yenisi daha eklendi. Son dönemde özellikle birçok maçta hakemler, taraftarların saldırısına uğrarken, bu kez saldırıya maruz kalan kişi maçın yorumcusu oldu.

Gana'da Asante Kotoko ile Karela arasında oynanan maçta Asante Kotoko müsabakayı 2-1 kazandı.

Maçta Asante Kotoko lehine verilen penaltı kararını müsabakanın yorumcusu eleştirdi ve "Böyle penaltı olmaz!" dedi. Bunun üzerine Asante Kotoko taraftarları maçın yorumcusunu stattan attı.