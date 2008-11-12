

Brezilyalı yıldız Cassio Lincoln, Fenerbahçe karşısında Galatasaray’ın yıllardır süren makus talihini değiştirmeye kararlı olarak sahaya çıktıklarını belirtti



Brezilyalı yıldız Cassio Lincoln, Fenerbahçe karşısında Galatasaray’ın yıllardır süren makus talihini değiştirmeye kararlı olarak sahaya çıktıklarını belirterek, “Sonucun böyle olmasını istemezdik” diye konuştu. Ligdeki puan kayıplarını telafi edebilmek için önlerinde uzun bir süre olduğunu kaydeden Sambacı, “3 kulvarda da yolumuza devam ediyoruz. Önemli olan bu zaten. Taraftarlarımıza hak ettikleri kupaları getireceğimizden hiç kimse şüphe duymasın” diye görüş bildirdi.

