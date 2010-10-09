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Spor

BÖYLE GOL SEVİNCİ GÖRÜLMEDİ PODGORİTSA (A.A)

09 Ekim 2010 16:18

-BÖYLE GOL SEVİNCİ GÖRÜLMEDİ PODGORİTSA (A.A) - 09.10.2010 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde dün İsviçre'yi 1-0 yenen Karadağ'ın golünü atan Mirko Vuciniç, golün sevincini şortunu çıkarıp kafasına takarak yaşadı. İtalya'nın Roma takımında oynayan Vuciniç, Karadağ'ın Podgoritsa kentinde oynanan maçın 67. dakikasında takımını galibiyete taşıyan golü attı. Vuciniç golden sonra birçok futbolcu gibi formasını değil, şortunu çıkararak sevindi. İç çamaşırı ve formasıyla seyirciye koşan Vuciniç, şortunu kafasına taktı.  İspanyol hakem Eduardo Iturralde Gonzalez, Vuciniç'e bu sevinç gösterisi için sarı kart gösterdi. Karadağ, Euro 2012 elemelerinde G Grubu'nda 3 maçta 9 puanla lider durumda bulunuyor.

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