Böyle giderse İstanbul Boğazı yürüyerek geçilebilecek!

İki kıtayı birleştiren 30 kilometre uzunluğundaki Boğaz, “yer kazanma” çalışmaları nedeniyle daraldıkça daralıyor. Son olarak Emirgan sahil yolundaki düzenlemeyle, Boğaz’ın iki yakası birbirine 8 metre daha yaklaştı.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun derlemesine göre İstanbul Boğazı'nı daraltan projeler Dolmabahçe Saray ile başlıyor:

- İstanbul Boğazı’ndaki dolgu alanların geçmişi eskilere uzanıyor. Dolmabahçe Sarayı’nın arazisi, 400 yıl önce gemilerin demirlediği, Boğaziçi’nin büyük bir koyu idi. 17’nci yüzyılda doldurulmaya başlandı.

- Boğaz’ın iki yakasının birbirine en çok yaklaştığı nokta 698 metreyle Anadoluhisarı ile Rumelihisarı arasında.

- Boğaz’ın kıvrımlı yapısı nedeniyle su yolu ile kıyı uzunluğu birbiriyle aynı değil. Kara uzunluğu Avrupa yakasında bir uçtan bir uca 55 kilometre. Anadolu yakasında 35 kilometre.

1956: Emirgan-Saryer sahil yolu açıldı ve genişletildi.

1988: Üsküdar-Harem arasında 4.5 kilometrelik sahil yolu Boğaz’ı daralttı.

1988: Çayırbaşı-Sarıyer arasında yapılan ikinci kazıklı yol Boğaz’ı 22 metre daralttı.

1988: Bedrettin Dalan’ın belediye başkanlığı döneminde Kuruçeşme-Arnavutköy arasında 720 çelik kazık üstüne oturtulan 1200 metre uzunluğunda yol açıldı.

2005: sahil güvenlik Komutanlığı için Telli Baba Koyu dolduruldu. Yapımı süren Çubuklu-Kanlıca Sahil Yolu Projesi’yle Beykoz sahilinin çehresi değişecek. Sahil, çift taraflı olarak ve kazıklar çakılarak denize doğru 10 metre genişletilecek.

2011: İstinye ve Tarabya koyları İspark tarafından teknepark haline getirildi. İstinye ve Tarabya koyu platformla dolduruldu.

2011: Boğaz’ın Karadeniz girişindeki Garipçe’ye dev bir dalgakıran ve liman projesi için düğmeye basıldı. 3’üncü köprü güzergâhının geçtiği Sarıyer Garipçe köyü de, ihalesi yapılan bu proje nedeniyle, Anadolu yakasına yaklaşacak.

2014: Yerel seçimlerin hemen ardından Emirgan kıyısında başlatılan sahil yolunun genişletilmesi ve otopark yapımı için 5 bin 600 metrekarelik alan betonla dolduruldu. Boğaz, Emirgan kesiminden 8 metre daha daraldı.

2014: Üsküdar Meydan Projesi, kapsamında Marmaray İstasyonu’nun önündeki sahil yolu denize doğru genişletilecek.