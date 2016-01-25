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Spor

Böyle dost düşman başına: Arjantin'de River Plate ile Boca Juniors arasındaki dostluk maçında 5 kırmızı, 9 sarı kart!

Arjantin'de iki ezeli rakibin dostluk maçında saha içinde olaylar çıktı

25 Ocak 2016 01:10

Arjantin'de ezeli rakipler Boca Juniors ile River Plate arasında oynanan dostluk maçı adeta çığrından çıktı. Hakem 40 kez faul düdüğü çaldı, 9 oyuncuya sarı kart gösterdi, 5 oyuncuyu da kırmızı kartla cezalandırdı.

Dünyanın en büyük ezeli rekabetlerinden biri olarak gösterilen Boca Juniors ile River Plate arasındaki 'dostluk' maçına olaylar damga vurdu. 

Atlantik kıyısındaki sayfiye kenti Mar de Plata'da düzenlenen maçının 17. dakikasında cezasahası içerisine gönderilen serbest vuruşu koluyla engelleyen Tevez, penaltıya neden oldu. Leonardo Pisculichi, penaltı atışını gole çevirdi ve River maçı bu golle 1-0 kazandı. Maça skorundan çok karşılaşma sırasında çıkan olaylar damga vurdu. 

Ntvspor'daki habere göre, hafta içinde Racing Club ile yine Mar del Plata'da oynanan maçta 3 oyuncusu kırmızı kart gören Arjantin şampiyonu Boca'da, River karşısında ilk olarak 10. dakikada Jonathan Silva oyun dışına gönderildi. Portekiz'in Sporting takımından transfer edilen Silva, yeni takımıyla çıktığı ilkmaçında Gabriel Marcado'ya yaptığı sert hareketin ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Marcado ise oyuna devam edemedi. 66. dakikada Boca'nın Gino Peruzzi rakibe yaptığı faul, 79'da ise Daniel Dianzza ise hakem Patricio Loustau'ya yönelik küfürü nedeniyle oyun dışına gönderildi ve Boca 8 kişi kaldı. Maçın sonlarına doğru River Plate'te Jonathan Maidana, Carlos Tevez'e attığı kafanın ardından kırmızı kart gördü. Olaylarsırasında rakibini iten bir başka River'lı Pisculichi de oyun dışına gönderildi ve maçta atılan isim sayısı 5'e çıktı. 

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