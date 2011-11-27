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Güney Kıbrıs Başpiskoposu 2. Hrisostomos’tan yankı uyandıracak açıklamalar geldi.Kıbrıs’ta 3 yıldır devam eden müzakerelerde sonuca varılamayacağını iddia eden Hrisostomos, üniter devlete dayalı bir çözüm arzuladığını söyledi.Açıklamalarıyla toplumu ve siyasileri yönlendiren Başpiskopos, "Müzakerelerden Rum halkının beklediği çözüm çıkmaz. Müzakereler böyle devam ederse Kıbrıs Türkleşecek" dedi.Fanatizme varan görüşleriyle Rum halkının çoğunluğu üzerinde etkinliği olan Başpiskopos, kilisenin siyasete müdahale etme ve öneri sunma hakkı olduğunu söyledi.Rum yönetiminin Kıbrıs sorununda politika değişilkliğine gitmesi gerektiğini savunan Hrisostomos, "Çözüm olarak federal bir ortaklık yerine Rum üniter devleti olması gerekir. Çoğunluk yönetir, azınlık teminat altını alınır" şeklinde konuştu.Türkleri azınlık olarak niteleyen Başpiskopos, çözümsülüğün de Türklerin aşırı taleplerinden kaynaklandığını ifade etti. Hrisostomos, "Türkler tüm Kıbrıs’ı istiyor, bölgeyi de kontrol etmek istiyorlar" ifadesini kullandı.2013’teki başkanlık seçimi için uniter devlet fikrini destekleyecek aday bulmaya çalıştığını ifade eden Başpiskopos, kendisini ziyaret eden yabancı diplomatların da bu düşüncelerini desteklendiğini sözlerine ekledi.